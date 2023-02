Busca por compra de imóveis cresce até 35% em 2 meses na região de Campinas, e Creci dá dica para sair do aluguel

Levantamento do Conselho Regional de Corretores de Imóveis engloba apenas o período entre novembro do ano passado e janeiro deste ano. Entenda o que explica o aumento. Creci aponta aumento de até 35% na busca por imóveis próprios na região de Campinas

Um levantamento do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) apontou crescimento de até 35% na busca pela compra de imóveis na região de Campinas (SP). A alta foi observada no período entre novembro do ano passado e janeiro deste ano, e engloba empreendimentos considerados populares, aqueles na faixa dos R$ 300 mil.

Segundo o Creci, o percentual mais elevado foi observado em cidades menores, como, por exemplo, Mogi Mirim (SP). Já em municípios maiores, como a metrópole, o aumento na procura foi de cerca de 30%.

Para quem deseja sair do aluguel e conquistar a moradia própria, o conselho aconselha a busca pelo imóvel em cidades menores, já que os preços costumam ser mais atrativos.

Um loteamento que sequer foi lançado em Mogi exemplifica os dados da pesquisa. De acordo com Luiz Gonzaga, representante do empreendimento, cerca de 460 compradores já foram cadastrados em menos de uma semana de vendas.

“Porque o preço da parcela hoje, com a alta do aluguel, está muito escalada pelo IGP-M [Índice Geral de Preços – Mercado], então está todo mundo querendo sair do aluguel”, diz.

Já o delegado regional do Creci, José Carlos Sioto, aponta as facilidades durante a compra de imóveis como fatores que explicam o crescimento na busca.

“A prestação não é alta, a pessoa pode juntar ela, o pai e a mãe e vai construir a casa dele e mudar. Isso que deu um movimento, um boom maior no mercado.”

Busca por imóveis próprios está em alta na região de Campinas

Reprodução/EPTV

