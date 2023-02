Buscas por possível vítima da queda de ponte pênsil na divisa com o RS chegam ao terceiro dia

Identificado como Brian Grandi, de 20 anos, o jovem não é visto desde a madrugada de segunda, quando um dos cabos de sustentação da estrutura cedeu e pessoas caíram no rio. Bombeiros buscam por possível vítima da queda de ponte em SC

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina retomou nesta quarta-feira (22) as buscas pela possível vítima da queda da ponte pênsil (sustentada por cabos) na divisa com o Rio Grande do Sul. Identificado como Brian Grandi, de 20 anos, o jovem não é visto desde a madrugada de segunda (20), quando um dos cabos de sustentação da estrutura cedeu.

Dezenas de pessoas passavam pelo local no momento da queda. Os grupos deixavam as festas de carnaval que aconteceram em Passo de Torres, no Sul catarinense, e voltavam para Torres (RS) pela ponte. A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o caso.

Grandi é considerado uma possível vítima pois não há confirmação de que ele estivesse na ponte no exato momento da queda. Conforme as autoridades catarinenses, é possível que o jovem esteja em outro local, como na casa de amigos.

Seis bombeiros militares e dois guarda-vidas civis, além de embarcação e motonáutica, auxiliam nas buscas nesta manhã de quarta. As buscas estão concentradas ao longo do Rio Mampituba e praias adjacentes e os bombeiros orientam que Informações podem ser repassada através do telefone 193.

Estrutura passou por manutenção três dias antes

Queda de ponte é investigada pela polícia catarinense

Desaparecido

Na terça-feira (21), a Polícia Civil informou que a última localização do GPS do celular do jovem desaparecido aponta para a região do Rio Mampituba. O rastreamento identificou que a atualização mais recente do aparelho foi às 2h21 de segunda.

A mãe do jovem, Cristiane dos Santos, disse à RBS TV que antes do acidente conversava com o filho por mensagens até momentos antes do acidente. O jovem estava “se comunicando bastante” e avisou quando a festa em que estava acabou, por volta de 2h.

“A expectativa é que a gente encontre ele com vida, que ele apareça em algum lugar. A expectativa é bem cansativa, uma parte bem dolorosa”, disse.

Publicação de irmã relatando desaparecimento de Brian Grandi após queda de ponte em Torres

Queda

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento da queda com dezenas de pessoas sobre a estrutura (assista abaixo). Inaugurada em 1980, a ponte tem limite máximo de 20 pessoas e uma placa no local informa sobre a capacidade da estrutura.

Vídeo mostra momento em que ponte pênsil cai entre Passo de Torres (SC) e Torres (RS)

Investigação

Na segunda, a Polícia Civil informou que abriu um inquérito para investigar o incidente. Moradores e testemunhas foram ouvidas. Além disso, uma perícia foi feita no local. O laudo deve sair em 30 dias.

Também na segunda, a prefeitura de Passo de Torres afirmou que a ponte passou por manutenção preventiva na sexta-feira (17). Conforme o município, foram feitos reparos nos cabos, tirantes, tela e estrados.

