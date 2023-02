Buscas suspensas, gastroenterite e barcos que levam doações: saiba como foi o 6º dia após a tragédia no Litoral Norte de SP

Governo estadual registrou 57 mortes pela tragédia até o começo da noite desta sexta (24). FOTOS mostram destruição após temporal devastador na Barra do Sahy

Rauston Naves/TV Vanguarda

As buscas por sobreviventes na Barra do Sahy, área mais afetada pela tragédia em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, entraram no 6º dia, nesta sexta-feira (24), e chegaram a ser suspensas à tarde, com a volta da chuva. Às 21h, foram retomadas. Até as 18h40, o último boletim do governo estadual apontou 57 mortes.

56 vítimas morreram em São Sebastião e uma em Ubatuba até a última informação.

47 foram identificados e liberados para enterro. São 16 homens, 16 mulheres e 15 crianças.

Segundo o estado, são 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados.

Voltou a chover forte no começo da noite, e o DER interditou novamente o trecho da rodovia Rio- Santos entre Bertioga e São Sebastião, na região da Praia Preta.

Pacientes começaram a ser atendidos no hospital de campanha montado no navio da Marinha.

Os bombeiros abriram uma nova frente de trabalho na Vila Sahy quase uma semana depois da chuva histórica no Litoral Norte. Três corpos foram encontrados na área. Com os termômetros batendo os 30ºC e a umidade, os bombeiros tiveram que socorrer uma colega que passou mal por causa do calor na parte da manhã.

Bombeira é socorrida após passar mal no Litoral Norte de SP

A polícia impediu o acesso ao topo da Vila Sahy para que as máquinas trabalhem na retirada de troncos de árvores maiores e do que sobrou das casas.

No começo da tarde, um cão farejador vasculhou essa área, na parte alta da vila. Os cachorros se revezaram em turnos e foram fundamentais no processo de localização dos corpos.

Às 15h, bombeiros e militares do Exército usaram cobertores para isolar um ponto. Era o sinal de que mais uma vítima da tragédia tinha sido localizada. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) acompanhou as buscas e estava lá quando, por volta das 16h, uma vítima foi retirada dos escombros.

Atendimento médico

Os primeiros pacientes começaram a ser atendidos no hospital de campanha montado dentro de um navio da Marinha. Ele chegou ao porto de São Sebastião na manhã da quinta.

O navio saiu do Rio de Janeiro (RJ) por volta das 12h de quarta. A estrutura promete entregar até 300 leitos que reforçarão o atendimento médico às pessoas atingidas. O objetivo é também desafogar os hospitais da região, que priorizam casos mais graves.

Máquina trabalha para tirar escombros na Vila Sahy, em São Sebastião (SP)

Giaccomo Voccio/g1

Gastroenterite

Os moradores têm, agora, um novo problema. O número atendimentos médicos por casos de gastroenterite — uma inflamação aguda do intestino e do estômago que pode ser causada pelo contato com água contaminada — na cidade aumentou 30% desde o fim de semana.

Gastroenterite: saiba quais são os sintomas e como evitar

Abastecimento de água

A Prefeitura de São Sebastião mandou caminhões-pipa para abastecer as casas da Vila Sahy. Apesar de a Sabesp anunciar que 100% das ligações de água foram restabelecidas, a distribuição é feita por empresas particulares.

Segundo o estado, os sistemas de água foram restabelecidos em todos os municípios do Litoral Norte atendidos pela Sabesp. São eles: São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba, Caraguatatuba e Bertioga.

“A companhia segue dando assistência com distribuição gratuita de copos de água e fornecimento de caminhões-tanque em diferentes áreas da região.”

Documentos

Muitos moradores perderam todos os móveis, a casa e documentos. Por conta disso, o Poupatempo está com uma unidade móvel na região. As vítimas vão poder emitir a segunda via de documentos como RG e CNH sem custo.

Vendas abusivas

Agentes do Procon-SP e Policiais Civis fazem ações para identificar cobranças abusivas nos preços de alimentos, bebidas, remédios, combustíveis e outros produtos. Nesta sexta, foram fiscalizados 14 estabelecimentos, entre os que haviam sido apontados em denúncias e outros visitados aleatoriamente pelas equipes.

“Não foram identificadas irregularidades no momento das diligências, mas todos os fornecedores foram notificados a apresentar documentos, que serão analisados pelas equipes técnicas do Procon-SP.”

Ao todo, foram fiscalizados 22 estabelecimentos em diversos bairros de São Sebastião.

Rodovia interditada

Rodovia Rio-Santos segue com 14 pontos de interdição parcial

Voltou a chover forte no começo da noite. Por conta disso, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) interditou novamente o trecho da Rodovia Rio-Santos entre Bertioga e São Sebastião, na região da Praia Preta. A via tem, até a última atualização desta reportagem, 14 pontos de interdição parcial.

Entre Camburi e Maresias, são vários trechos com apenas uma pista liberada. Há árvores caídas no acostamento, operários religando a energia, caminhões transportando lama e máquinas trabalhando. Entre a praia do Toque-Toque Grande, em São Sebastião, e Ubatuba, a Rio-Santos não tem interdições, e o trânsito está mais carregado.

Já na Rodovia dos Tamoios, as condições estão normais tanto no sentido de quem vai para o litoral quanto para quem vai em direção a São José dos Campos.

Sem viagens

O governo do estado e a PM orientam que turistas não viajem para as regiões afetadas do Litoral Norte neste fim de semana. O objetivo é evitar sobrecarregar o atendimento em hospitais, o trânsito nas estradas e o abastecimento de água e de alimentos na região.

“A Polícia Militar explica que as rodovias da região precisam estar desobstruídas para que veículos de socorro e de resgate possam circular livremente. A PM orienta também que as doações sejam feitas em postos que não estejam localizados nos municípios atingidos”, afirma a PM.

Como ajudar

Barcos que antes levavam turistas pra curtir o litoral, agora saem do Centro da cidade carregados de donativos para levar a quem precisa. São toneladas de alimentos, água, brinquedos, produtos de limpeza e roupas com destino aos bairros mais afetados pelas chuvas.

Para ajudar as vítimas da tragédia do Litoral Norte, entidades sociais estão abrindo postos de arrecadação de mantimentos na capital paulista. Os itens coletados serão levados para atender as famílias nas áreas afetadas. Confira uma lista aqui ou no site Para quem doar.

Vittorio Ferla