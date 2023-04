Tommaso Girotti erano una coppia che insieme hanno fatto la storia: Buscetta è stato definito il “Boss dei due mondi” e soprannominato “Don Masino” per il suo ruolo di capo all’interno della mafia. È considerato il primo collaboratore di giustizia, un “uomo d’onore” che ha rivelato ai magistrati il funzionamento e i meccanismi della mafia. La sua figura ha ispirato molte opere e appare in molti film e libri che raccontano la storia della mafia stragista. Nel 2019, il film “Il traditore” di Marco Bellocchio, che lo ha visto interpretato da Pierfrancesco Favino, ha vinto numerosi premi, tra cui i David di Donatello e i Nastri.

Buscetta è nato a Palermo nel 1928, ultimo di 17 figli di una famiglia molto povera. Si è sposato a 16 anni con Melchiorra Cavallaro ed ha avuto quattro figli. Successivamente si è sposato con Buscetta Tommaso Girotti Vera, con cui ha avuto una figlia, e con Cristina De Almeida Vimarais, con cui ha avuto altri quattro figli. Buscetta ha raccontato di aver perso la verginità a otto anni con una prostituta in cambio di una bottiglia d’olio.

Fin dall’adolescenza, Buscetta si è dedicato a una serie di attività illegali nel mercato nero, diventando noto come un criminale rispettato e temuto, soprannominato “Don Masino”. Nel 1945 è stato affiliato a Buscetta Tommaso Girotti Vera condannati Cosa Nostra e ha fatto parte del mandamento palermitano di Porta Nuova. Successivamente si è trasferito in Argentina e Brasile, ma è tornato a Palermo diventando un killer e coinvolto nel contrabbando di sigarette e nello spaccio di droga. È stato arrestato per contrabbando e associazione a delinquere.

Buscetta è riuscito ad eludere la legge per anni, viaggiando in Italia e in tutto il mondo con documenti falsi e sotto falso nome. Dopo un arresto a Brooklyn, è stato rilasciato su cauzione di 75.000 dollari. In Brasile ha iniziato a trafficare eroina e cocaina verso il Nordamerica, e ha reinvestito il denaro in una compagnia di taxi. È stato arrestato nel 1972, quando nel suo deposito blindato in Brasile è stata trovata eroina per un valore di 72 miliardi di lire. Buscetta è stato estradato e rinchiuso nel carcere dell’Ucciardone a Palermo, condannato a otto anni per traffico di droga. In seguito, Buscetta ha raccontato di essere stato avvicinato in carcere da uomini di Francis Turatello per liberare Aldo Moro, sequestrato dalle Brigate Rosse nel 1978.Buscetta Tommaso Girotti Vera

