La pasta con crema di zucchine e tonno fresco, è un primo piatto facile da realizzare, ideale sia per un pranzo in famiglia, che tra amici. La pasta che ho utilizzato per preparare questo piatto, è una tipica pasta siciliana, che si amalgama perfettamente con la crema delle zucchine, il tutto arricchito dal meraviglioso sapore del tonno fresco. Ovviamente potete sostituire il tipo di pasta, con quello che più è di vostro gradimento, sia fresco che secco, il successo sarà assicurato.

Ingredienti:

320 gr di busiate

2 zucchine

300 gr di tonno fresco

Olio evo

Sale

1 spicchio d’aglio

½ cipolla

Vino bianco

Basilico

Menta

Pane grattugiato

Procedimento:

Per preparare le busiate con crema di zucchine e tonno fresco, iniziate a lavare le zucchine, eliminate le due estremità, tagliatele a dadini e mettetele in una padella con un filo d’olio evo. Fatele cuocere per dieci minuti, regolate di sale, e mettetele nel bicchiere del mixer, insieme alle foglioline di basilico e menta, unite qualche cucchiaio d’acqua e frullate il tutto, il risultato finale dovrà essere una vellutata non troppo densa.

Nella stessa padella, soffriggete lo spicchio d’aglio e la cipolla, appena bionda eliminateli. Tagliate il tonno a dadini, mettetelo nella padella, iniziate a rosolarlo a fiamma media per un minuto. Aumentate la fiamma, sfumate con il vino bianco, lasciate evaporare l’alcol e spegnate. MI raccomando queste operazioni devono essere molto veloci, altrimenti il tonno se cuoce molto diventa duro.

Cuocete al dente le busiate, colatele nella padella con il tonno, insieme a qualche cucchiaio d’acqua, unite la crema di zucchine, amalgamate il tutto, impiattate completando il piatto con una spolverata di pane grattugiato.

