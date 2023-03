Cabana de vidro sem luz em meio à floresta em SC é a 2ª casa mais curtida do mundo por usuários do Airbnb

Espaço fica em Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis. Lista foi divulgada pela plataforma de aluguéis temporários. Cabana em meio à floresta em SC é a 2ª casa mais curtida do mundo do Airbnb

Uma cabana de vidro, sem eletricidade e em meio a uma floresta em Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis, foi a segunda casa mais curtida por usuários do Airbnb em 2022 (veja vídeo acima). A informação foi divulgada pela plataforma de aluguéis temporários.

A casa, localizada no Vale das Furnas, uma floresta de 27 hectares em um cânion, foi projetada para garantir uma total imersão na natureza.

Segundo o Airbnb, a lista destaca alguns dos espaços mais apreciados e curtidos pelos clientes em diversas regiões do mundo. A liderança é de um espaço localizado no alto de uma montanha de San José de Ocoa, na República Dominicana.

No Instagram, mais de 15.440 pessoas haviam curtido a publicação da cabana de vidro até a tarde de quinta-feira (2).

“Esta cabana de vidro na floresta não tem wi-fi, não tem sinal de telefone e, a menos que contes os vagalumes, não há eletricidade”, destacou na publicação no Instagram. A dica, de acordo com o Airbnb, é usar o tempo para tomar banho em uma piscina natural ou fazer piquenique na floresta.

Cabana de vidro em Alfredo Wagner

Airbnb/ Redes Sociais/ Reprodução

Banheira fica em meio à floresta em casa de Alfredo Wagner

Airbnb/ Redes Sociais/ Reprodução

Água é aquecida e colocada no reservatório para um gostoso banho quente

Airbnb/ Redes Sociais/ Reprodução

Teto de vidro permite vista para o céu

Airbnb/ Reprodução

