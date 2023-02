Cabeça de jovem decapitado é encontrada dentro de sacola em vala no norte do TO

Vítima é um jovem, de 23 anos, que estava desaparecido desde a noite deste sábado (18). O caso foi registrado no Distrito de Morro Grande, entre as cidades de Barra do Ouro e Goiatins. Homem é encontrado sem a cabeça, no município de Barra do Ouro

A Polícia Civil informou que o corpo encontrado sem a cabeça, na manhã deste domingo (19), em uma área de mata, no norte do Tocantins, é de um jovem de 23 anos. Momentos após achar o tronco com os membros, os policiais localizaram a cabeça dentro de uma sacola plástica em uma vala, próximo ao local.

O caso foi registrado no Distrito de Morro Grande, entre as cidades de Barra do Ouro e Goiatins. A informação é de que o jovem, que estava desaparecido desde sábado (18), também teve as mãos decepadas.

Moradores da região localizaram o corpo e acionaram a Polícia Militar. A Secretaria da Segurança Pública, por meio da Polícia Civil, informou que o caso já foi registrado e será investigado.

Uma equipe do Instituto Médico Legal de Araguaína já esteve no local e recolheu o corpo.

A Polícia Civil atua agora para descobrir autoria e motivação do crime. Mais informações serão repassadas assim que possível, disse a SSP.

