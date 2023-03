Cabeceira de ponte desmorona após fortes chuvas em Jaru, RO

Ponte na Linha 608 está intransitável, deixando moradores isolados. Outra ponte também na zona rural foi parcialmente consertada, mas apenas veículos pequenos podem passar no local. Estradas e pontes estão alagadas após fortes chuvas no Vale do Jamari

As fortes chuvas que tem atingido o interior do estado de Rondônia têm causado prejuízos e transtornos. Em Jaru (RO), a cabeceira de uma ponte na área rural começou a desabar, deixando moradores isolados.

A ponte fica localizada no Km 16 da Linha 608. A cabeceira terminou de ceder com as últimas chuvas, impedindo o trânsito de pessoas pelo local. Moradores chegaram a colocar madeiras para tentar passar pelo menos de moto, mas o tráfego não foi possível e a ponte está interditada.

No km 15 da Linha 614 uma outra ponte também foi danificada. A prefeitura conseguiu fazer ajustes no local na tarde da última sexta-feira (10), mas só veículos pequenos estão autorizados a passar. A Secretaria de Obras informou que aguarda parar de chover para voltar no local e finalizar a manutenção.

A previsão é para que as obras necessárias sejam realizadas nos dois locais na segunda-feira (13), pois é preciso que o nível do rio desça.

