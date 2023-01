Cabeleireiro é suspeito de enganar vítimas com golpe em que promete aplicação de mega hair em Paraíso do Tocantins

Polícia Civil recebeu várias denúncias de mulheres e a 62ª Delegacia de Paraíso do Tocantins investiga o caso. Golpe do falso mega hair já fez cinco vítimas em Paraíso do Tocantins

Moradoras de Paraíso do Tocantins procuraram a Polícia Civil após caírem no golpe do falso mega hair. Segundo a corporação, um homem de 19 anos que se passa por cabeleireiro profissional promete fazer a aplicação de mega hair, mas ao receber o dinheiro do procedimento deixa de responder as vítimas e não realiza o serviço. Ele é investigado por estelionato.

Os casos começaram a ser investigados em novembro de 2022, quando a primeira vítima procurou a uma delegacia. A Polícia Civil deu início às investigações e outras quatro mulheres também fizeram boletim de ocorrência relatando que foram vítimas do mesmo homem.

“Já conseguimos instaurar cinco inquéritos que estão em tramitação sobre a conduta do mesmo homem pelo crime de estelionato, sendo que cada crime tem pena de até cinco anos de prisão”, disse o delegado Manoel Frota.

As investigações constataram que o suspeito fazia anúncios em redes sociais e se apresentava como cabeleireiro profissional e especializado na aplicação de mega hair. “Para atrair as vítimas, o homem utilizava táticas de convencimento e disponibilizava um número de aplicativo de mensagens, onde as mulheres entravam em contato e agendavam as aplicações”, disse o delegado Manoel Frota.

Ao conversar com as mulheres, o homem estipulava a quantidade de cabelo que seria preciso para fazer o aplique e dizia que precisava de um adiantamento em dinheiro para encomendar o cabelo. Algumas vítimas pagaram até R$ 1,7 mil, mas nunca conseguiram fazer as aplicações.

As investigações apontam que o prejuízo causado pela conduta do suspeito gira em torno de R$ 8 mil.

A Polícia Civil alerta a todas as pessoas que foram enganadas pelo suspeito do golpe do falso mega hair, que procurem a delegacia e registrem o caso para que seja devidamente investigado.

