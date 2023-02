Cabo da PM é morto com tiro na cabeça durante confronto com suspeitos de envolvimento com o tráfico em Angra dos Reis

Fernando Figueira Machado chegou a ser levado para o Hospital da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos. Um outro policial foi baleado e socorrido para o Hospital da Praia Brava. Um cabo da Polícia Militar morreu em uma troca de tiros com suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na noite de sábado (25) em Angra dos Reis (RJ). Um outro policial foi baleado.

O confronto aconteceu no bairro Bracuí. Segundo a Polícia Civil, os militares estavam em patrulhamento quando deram ordem de parada a uma moto, que fugiu. Durante a perseguição, os agentes foram atacados a tiros.

De acordo com a PM, Fernando Figueira Machado, de 34 anos, foi atingido por um disparo na cabeça. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal da Japuíba, mas teve a morte cerebral constatada ainda durante a noite. O óbito foi confirmado na madrugada deste domingo (26).

Fernando era lotado do 33º Batalhão da Polícia Militar (Angra dos Reis) desde 2012. Ele deixa um filho.

O outro militar foi baleado ao tentar salvar o cabo Fernando. Ele foi atingido na região lombar e levado para o Hospital da Praia Brava. De acordo com a PM, o policial recebeu alta na manhã deste domingo.

O caso foi registrado na delegacia de Angra dos Reis e está sendo investigado. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito de ter realizado os disparos havia sido preso.

