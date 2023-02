Cabo de aço é instalado no meio de rio e fiscais apreendem ouro e cassiterita em barcos de garimpeiros na Terra Yanomami

Cabo de aço tem cerca de 240 metros de extensão e foi instalado de uma margem à outra no rio Uraricoera. Fiscalização é feita pelo Ibama, Funai e Força Nacional. Ibama e Funai instalam cabo de aço em rio na Terra Yanomami

Fiscais que atuam na operação contra garimpeiros na Terra Indígena Yanomami instalaram um cabo de aço no rio Uraracoera para impedir que invasores entrem no território. Em dois dias foram apreendidos ouro e cassiterita em barcos que transportavam garimpeiros. O trabalho é feito em ação conjunta do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e Força Nacional.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O cabo aço tem cerca de 240 metros de extensão e foi instalado de uma ponta a outra no rio Uraricoera, via fluvial mais usada pelos garimpeiros para entrar na Terra Yanomami. O novo bloqueio iniciou na segunda-feira (20) de carnaval na região de Palimiú, também conhecida como “Americanos”.

Ouro apreendido pelo Ibama em fiscaliação que ocorre no rio Uraricoera, na Terra Yanomami

Ibama/Divulgação

Um barco com 11 garimpeiros que saía do território tentou passar pelo bloqueio na noite de terça-feira (21), mas acabou preso no cabo de aço e foi abordado. Com o grupo foi apreendido 416 gramas de ouro em estado bruto e dinheiro.

LEIA TAMBÉM: Senadora vice-presidente de Comissão sobre crise Yanomami diz que ida de Chico Rodrigues ao território não tem legitimidade

Já na madrugada desta quarta (22), os fiscais apreenderam 2.500 kg de cassiterita em outro barco que transportava três garimpeiros. Eles também estavam deixando a região.

Além do cabo, também foram posicionadas duas balsas no meio do rio, onde agentes do Ibama e da Força Nacional permanecem 24 horas em vigilância para abordagem das embarcações. O monitoramento da barreira é feita por agentes do Grupo Especial de Fiscalização (GEF) do Ibama e Força Nacional.

LEIA MAIS:

1ª SEMANA: Operação destrói 4 aeronaves, 40 balsas e mais de 11 toneladas de cassiterita na Terra Yanomami

VÍDEOS: Ibama queima avião, helicóptero e maquinários de garimpeiros ilegais na Terra Yanomami

AMEAÇA: Operação destrói garimpo ilegal que ameaçava indígenas isolados na Terra Yanomami

ESTRUTURA: Operação revela fartura em garimpos com cervejas e vinhos, enquanto indígenas sofrem com desnutrição na Terra Yanomami

Cabo de aço instalado no rio Uraricoera para impedir entrada de garimpeiros na Terra Yanomami

Arquivo pessoal

Nestas abordagens, os fiscais apreendem todo material dos garimpeiros, eles são qualificados e liberados para deixar o território.

A ideia do bloqueio no rio é barrar a entrada dos invasores na Terra Yanomami. Desde a instalação do cabo de aço, não houve nenhuma tentativa de acesso ilegal – antes, havia uma média de cinco barcos entrando na região. Além disso, fiscais devem abordar todos que saírem por aquele trecho do rio.

A instalação do cabo no rio faz parte da ofensiva contra os invasores iniciada no dia 6 de fevereiro, quando foi deflagrada a operação para retomar o controle da Terra Yanomami.

A fiscalização ocorre com foco na destruição de toda estrutura usada pelos garimpeiros e para interromper o envio de suprimentos para o garimpo e o possível escoamento do minério extraído ilegalmente.

Cassiteria apreendida por fiscais do Ibama em barco de garimpeiros na Terra Yanomami

Arquivo pessoal

Na primeira semana foram destruídas quatro aeronaves, 40 balsas, mais de 11 toneladas de cassiterita, e apreendidos 16 toneladas de cassiterita, quatro embarcações, sete mil litros de combustível, 500 quilos de alimentos, maquinário para extração de minérios, geradores de energia, motosserra e motores, armas, equipamentos de comunicação e celulares de invasores.

O trabalho faz parte da ação iniciada em 20 de janeiro, quando o governo federal decretou emergência de saúde pública para atender indígenas Yanomami. Maior território indígena do país, a Terra Yanomami enfrenta uma crise humanitária e sanitária sem precedentes. Indígenas, entre crianças e adultos, enfrentam quadro severos de desnutrição e malária.

Vídeo mostra destruição de aeronaves de garimpeiros:

Ibama queima helicóptero, avião e máquinas de garimpeiros na Terra Yanomami

Vittorio Ferla