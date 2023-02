Cabo do Corpo de Bombeiros é preso transportando mais de 40 kg de cocaína em Porto Velho

Em nota, a Corporação informou que o cabo não participava regularmente e ativamente da corporação desde 2019, pois apresentou “uma série de licenças para tratamento de saúde”. Um cabo do Corpo de Bombeiros, de 39 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), transportando 47,64 kg de cocaína. A prisão aconteceu na tarde de terça-feira (7), na BR-364, em Porto Velho.

Mais de 40 kg de cocaína foram encontrados no carro de cabo do Corpo de Bombeiros em RO

Segundo a PRF, uma equipe realizava ronda na rodovia, próximo ao km 735, quando fez a abordagem. Durante a ação, os policiais encontraram dezenas de tabletes de cocaína sendo transportado na caminhonete do suspeito.

Durante a verificação dos documentos do carro, os policiais descobriram que se tratava de um veículo adulterado.

O cabo recebeu voz de prisão e foi levado à autoridade policial para procedimentos técnicos e também conduzido preso ao plantão, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Cabo do Corpo de Bombeiros é preso com dezenas de tabletes de cocaína em caminhonete em Porto Velho

O que diz a corporação?

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que está acompanhando o caso. A corporação destacou que o cabo não participava regularmente e ativamente da corporação desde 2019, pois apresentou “uma série de licenças para tratamento de saúde”.

Leia a nota na íntegra:

“O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia esclarece que o caso de um cabo envolvido com tráfico de drogas, já está sendo apurado pelas autoridades competentes e acompanhado pela Corporação, que adotará as providências para que, dentro dos limites da lei, respeitando o contraditório e ampla defesa, o acusado se constatado o fato, arque com as consequências cabíveis, pois condutas dessa natureza são reprováveis e, além de ferir a lei, vão na contramão dos valores que são emanados pelas instituições Bombeiros Militares.

O Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia ressalta ainda, que o acusado já não vinha participando regularmente e ativamente da corporação desde meados de 2019, em virtude de uma série de licenças para tratamento de saúde”.

Vittorio Ferla