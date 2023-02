cabo-frio-espera-700-mil-visitantes-durante-o-carnaval-2023

Ocupação do Terminal de Ônibus de Turismo (TOT) deste fim de semana é de 100%, com 140 veículos. Movimento na praia do Forte, em Cabo Frio, na manhã deste sábado (11)

Andreia Freitas/g1

A movimentação para o carnaval já começou em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, e a expectativa da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer é de que o fluxo flutuante de visitantes chegue a 700 mil pessoas no período do carnaval.

Por meio do Decreto Nº 7.035/2023, a Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, divulgou as regras de embarque e desembarque no Terminal de Veículos de Turismo (TOT) durante o carnaval, proibindo a circulação dos mesmos pela cidade.

A medida passa a vigorar a partir de meia-noite do dia 16 de fevereiro até as 23h59m do dia 26 de fevereiro. O terminal fica na Avenida Wilson Mendes, na altura do bairro Jacaré.

Confira as regras previstas no decreto.

Terminal de Veículos de Turismo em Cabo Frio será ponto de desembarque dos turistas que chegarem à cidade durante o carnaval

Andreia Freiras/g1

