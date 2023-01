Cabofolia 2023: maior festival de música do interior do Rio começa nesta quinta

Além dos shows que vão arrastar os foliões, evento terá uma roda-gigante de 23 metros de altura. Segurança foi reforçada nesta edição do Cabofolia

Começa nesta quinta-feira (19) o maior festival de música do interior do Rio de Janeiro, o Cabofolia 2023. Nesta edição, o evento comemora 25 anos de existência e promete animar os foliões do carnaval fora de época.

Além dos shows com artistas de sucesso nacional, o evento vai contar com uma atração nova: uma roda-gigante de 23 metros de altura. O ingresso para a atração é comprado na hora.

Roda-gigante será uma das atrações do Cabofolia 2023

“O Cabofolia é um evento com um formato muito gostoso para o público e que nos permite trazer muitas novidades a cada ano. Queremos trazer uma experiência diferenciada para o folião nos shows, na segurança e na estrutura. A edição de 25 anos está sendo feita com muito carinho para entrar para a história”, pontuou o Diretor-Executivo da Excess Produções, empresa detentora da marca Cabofolia, Sergio Ribeiro.

Parceria com taxistas

A organização do evento firmou uma parceira com a Associação de Taxistas e com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Cabo Frio para o transporte de passageiros dentro da área do evento.

Os taxistas serão os únicos motoristas que terão acesso às dependências e vão contar com uma tenda para embarque e desembarque de passageiros.

“Os taxistas de Cabo Frio, devidamente identificados, estarão todos presentes no evento, pegando passageiros em pousadas, hotéis, nos pontos de táxi e levando até o maior festival do interior do estado. A importância maior é poder transitar dentro da área do evento, e essa parceria beneficiará todos os motoristas, mostra que os organizadores do Cabofolia estão preocupados com um transporte de segurança para todos que vão curtir os três dias de shows. Vamos fazer um ótimo trabalho para atender a toda demanda”, comemorou o taxista Josemário dos Santos Moreira, conhecido como Baiano.

INGRESSOS: garanta seu passaporte para o Cabofolia 2023

O secretário de Mobilidade Urbana de Cabo Frio, Jeferson Buitrago, também elogiou a ação do Cabofolia.

“É importante que a gente receba eventos que possam movimentar nossa economia, que possam trazer além do entretenimento, a possibilidade de um aquecimento da economia, que alguns setores possam ser parceiros no sentido da participação financeira e econômica do evento. Essa abertura para que os taxistas possam ter um espaço dentro do Cabofolia para transportar as pessoas é muito importante para a economia, ajuda os taxistas, facilita o deslocamento das pessoas, isso minimiza o impacto da Mobilidade Urbana da cidade e é um fator muito favorável”, disse o secretário.

Parceria com comércio local

Outra novidade da organização neste ano é uma parceira com a Associação de lojistas da Rua dos Biquínis. Durante todo o mês de janeiro, o Cabofolia subsidia parte dos custos da barca que faz a travessia de passageiros do Canal do Itajuru para a Rua dos Biquínis, o que barateia o custo da passagem para a população utilizar o transporte. Com funcionamento diário das 8h às 18h, a barca movimenta o maior Polo Moda Praia do interior do estado.

“Sempre pensamos no evento como um incentivador do comercio de toda a cidade. Não é só show musical, por trás dessa grande estrutura de três dias de evento, tem um trabalho de fomento para a economia, através de parcerias, provando que o festival deixa um grande legado para Cabo Frio e na região”, declarou Sérgio Ribeiro, diretor da Excess Produções.

Confira o line-up

Quinta-feira, 19 de janeiro

Ferrugem (Palco)

Saulo Fernandes (Trio)

Pedro Sampaio (Palco)

Tuca Fernandes (Trio)

Sexta-feira, 20 de janeiro

Claudia Leitte (Trio)

Wesley Safadão (Palco)

Dennis DJ (Trio)

Sábado, 21 de janeiro

Tomate (Trio)

Jorge e Mateus (Palco)

Monobloco (Trio)

Onde comprar ingresso

Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do Cabofolia, no site Quero2Ingressos e presencialmente nos seguintes pontos de venda:

Cabo Frio

Sede Cabofolia: Av. Hilton Massa, 800 – loja 01, Edifício Avelãs de Caminho, Praia do Forte;

Shumult – Centro e Shopping Park Lagos;

Marina Morena – Centro;

Bacaxá

SPM Suplementos

Araruama

Loja Anitta – Centro;

JJ Multimarcas – Centro;

Iguaba Grande

JJ Multimarcas – Centro;

São Pedro da Aldeia

Pro Life Suplementos – Centro.

