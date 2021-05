Cacao In Cucina? Ecco Come Usarlo In Base Al Tuo Segno Zodiacale

Hai del cacao amaro e non sai come usarlo? Ecco il modo perfetto in base al tuo segno zodiacale.

Il cacao amaro viene spesso acquistato per via dei suoi diversi impieghi in cucina. Tante volte, però, capita che una volta utilizzato non si sappia più come usarlo. Oggi, quindi, dopo aver visto come mangiare il tofu in base al segno zodiacale, scopriremo come riutilizzare il cacao amaro in base al segno dello zodiaco d’appartenenza. Un pretesto per scoprire ben 12 ricette a base di questo ingrediente prezioso.

Come usare il cacao amaro in base al tuo segno zodiacale Fonte: Adobe StockAriete – Per una cioccolata in tazza

Che si tratti di cioccolata calda o fredda, un buon modo per usare il cacao amaro è quello di preparare una bevanda sempre attuale e di gradimento a chiunque ami il cioccolato. Un modo semplice per non fare sprechi e per godere al contempo di qualcosa che si apprezzerà sempre.

Fonte foto: Adobe StockToro – La torta al cioccolato

Un buon modo per usare il cacao in polvere? Realizzando una torta al cioccolato tutta da gustare. Un modo semplice e goloso per dar vita a qualcosa di buono e che amerai condividere sia con i tuoi amici che con le persone che ami.

Fonte foto: Adobe StockGemelli – I muffin al cioccolato

Se hai voglia di usare il cacao amaro in cucina puoi realizzare dei muffin super golosi. Ciò che conta è usare questo ingrediente al meglio e lasciando ampio spazio alla fantasia. I muffin, in tal senso, si rivelano la scelta perfetta.

Fonte foto: Adobe StockCancro – Il budino al cioccolato

Quando hai voglia di qualcosa di buono puoi puntare sempre su un buon budino al cioccolato. Semplice e dolce, ti piacerà al punto da volerlo mangiare ogni giorno. Ottimo sia a merenda che come fine pasto, rappresenterà la tua coccola quotidiana.

Fonte foto: Adobe StockLeone – La red velvet cake

Un dolce goloso e bellisimo da vedere? La red velvet cake è sicuramente la scelta perfetta per sorprendere i tuoi ospiti e per godere di un dolce che sicuramente non ti stancherà mai. Un modo simpatico per riutilizzare il cacao in polvere.

Fonte foto: Adobe StockVergine – Il tiramisù

Quando il cacao amaro abbonda, tanto vale preparare un classico della tradizione ovvero il tiramisù. Un dolce che amerai mangiare in ogni momento della giornata e che ti piacerà condividere con le persone che ami. Perfetto sia a fine pasto che per una merenda golosa.

Fonte foto: Adobe StockBilancia – Il pan di spagna al cacao

Un dolce tradizionale e da usare come base per torte particolari è sicuramente il pan di spagna al cacao. Mangiarlo ti piacerà particolarmente e ti consentirà di godere a pieno del sapore forte e goloso del cioccolato. Un ottimo modo per riutilizzare le tue scorte.

Fonte foto: Adobe StockScorpione – Il tortino dal cuore morbido

Se hai ospiti a cena e scorte di cacao amaro da far fuori, il modo perfetto per usarlo è all’interno di un tortino dal cuore morbido. Prepararlo sarà divertente e offrirlo alle persone che ami ti donerà sicuramente diverse soddifazioni.

fonte foto: Adobe StockSagittario – I pancake al cioccolato

Un modo per usare il cacao amaro è quello di usarlo per i pancake del mattino. In questo modo potrai godere ogni giorno del sapore pieno e goloso del cioccolato e tutto senza cambiare poi tanto la tua routine. Un’alternativa che ti piacerà sicuramente.

fonte foto: Adobe StockCapricorno – Il plumcake al cioccolato

Un dolce che ti piacerà sicuramente per la sua semplicità è il plumcake al cioccolato. Un dolce perfetto per la prima colazione ma che sarà buono anche da gustare a merenda. Ottimo anche da preparare per gli amici e le persone che ami.

fonte foto: Adobe StockAcquario – La torta in tazza

Un dolce semplicissimo da preparare e buonissimo da gustare? La torta in tazza. Prepararla ti divertirà e gustarla sarà ancora meglio. Perfetta anche da realizzare in versione light rappresenterà il dolce estemporaneo da preparare tutte le volte che ne hai voglia.

fonte foto – Adobe StockPesci – I biscotti al cioccolato

Dei biscotti di frolla montata al cioccolato possono essere la scelta giusta per una serie di pasticcini misti da offrire ai tuoi ospiti. Dolcetti che ti piacerà preparare e che al contempo amerai offrire alle persone che ami.

Trovare modi sempre diversi di impiegare il cacao amaro può essere molto utile. Ancor di più se si ha modo di trovare la ricetta perfetta per i propri gusti.

Ricordiamo che l’oroscopo è solo un modo divertente per giocare insieme e per trovare spinti nuovi basandosi anche sul proprio segno zodiacale.