As festividades serão inauguradas no dia 11 de fevereiro com um ‘Esquenta de Carnaval’. Caçapava anuncia programação de carnaval com desfile de blocos e matinês em bairros

Divulgação / Prefeitura

A Prefeitura de Caçapava (SP) confirmou o retorno das festividades de carnaval na cidade em 2023. A retomada da folia acontece depois de dois anos, já que o evento precisou ser cancelado em 2021 e 2022 por conta da pandemia da covid-19.

A programação divulgada pela secretaria de cultura e turismo do município conta com shows, desfile de blocos, evento em homenagem ao samba e apresentação de banda de marchinhas.

As atividades terão como palco principal a Praça da Bandeira, que fica na região central, mas ocorrerão também em cinco bairros, que receberão matinês.

O carnaval na cidade será inaugurado no dia 11 de fevereiro com um ‘esquenta’.

Programação completa

‘Esquenta de carnaval’

A atração será realizada na Praça da Bandeira, no dia 11 de fevereiro, a partir das 18h. O esquenta terá shows de blocos locais e uma apresentação de um bloco convidado às 18h30. O evento contará ainda com intervenções cênicas e de bonecões.

Memorial do samba

Como novidade deste ano, a prefeitura informou que vai homenagear personalidades que marcaram o carnaval na cidade.

O memorial, que acontecerá no dia 12 das 15h às 22, na Praça da Bandeira, realizará rodas de samba e contará com apresentações de bateria, mestre-sala, porta-bandeira, passistas, entre outros.

Desfile de blocos

Os desfiles acontecerão entre os dias 16 e 21 de fevereiro com apresentações de blocos e bandas de marchinhas na Praça da Bandeira.

No dia 16, a partir das 18h, a atração será o Bloco Mário Sai do Armário e banda. No dia 17, o destaque fica por conta do Bloco Chitaiada, cuja concentração para saída será no pátio do Mercado Municipal.

A programação dos outros dias ainda não foi divulgada pela prefeitura.

Banca de carnaval

De 18 a 21 de fevereiro, das 19h às 22h, haverão apresentações de bandas animando os foliões, junto com o desfile dos blocos.

Carnaval nos bairros

Cinco bairros da cidade receberão matinês, das 14h às 17h.

A Bamac (Banda Marcial de Caçapava) anima a programação nos bairros Village das Flores (dia 18), Piedade (dia 19), Caçapava Velha (dia 20), e Santa Luzia (dia 21).

Na região da Vila Menino Jesus, a matinê será realizada no Parque Ecológico da Moçota, no dia 19.

As matinês contam com shows musicais, apresentação de blocos infantis, brincadeiras e oficina de confetes sustentáveis.

Vito Califano