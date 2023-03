cacau:-o-que-o-cultivo-dessa-fruta-pode-ensinar-sobre-planejamento

Produtor, alavanque seu negócio com Consórcio Agro Bradesco Agro.

O Brasil é o 7º maior produtor de cacau do mundo. A atratividade da fruta, de origem amazônica, tem sido cada vez maior, principalmente por parte dos pequenos produtores de chocolates finos. Tanto que o cultivo da fruta tem auxiliado mais de 93 mil pequenos agricultores brasileiros, influenciando positivamente na geração de renda e empregos.

Agora, cultivando ou não o cacau, se você é agricultor, sabe que a etapa do planejamento é fundamental para colher bons frutos. Por isso, separamos algumas dicas inspiradas no cultivo dessa fruta para te ajudar a se planejar melhor, sejam quais forem seus objetivos. Acompanhe.

Solo

Dificilmente um projeto evolui sem preparação. No caso do cacau, algumas condições são imprescindíveis para que ele se reproduza. A começar pela vegetação rasteira, que precisa ser eliminada antes do plantio, seja de forma parcial ou total.

O solo para receber o cacau requer riqueza de nutrientes, umidade e ausência de pedregulhos ou demais impedimentos físicos. Isso porque, para a plantação ser saudável, é preciso que haja boa retenção hídrica e espaço para o desenvolvimento normal do sistema radicular do cacaueiro.

Da mesma forma que se analisa o solo para receber um novo plantio, ao desenvolver um planejamento eficiente é preciso observar o cenário atual e pontuar melhorias. Também é fundamental identificar quais são os recursos e as ferramentas necessárias para que seu projeto ganhe forma.

Clima

Outro aspecto é o calor. A faixa de temperatura ideal para cultivar cacau deve permanecer entre 23°C a 25°C. A escassez de chuvas é prejudicial para seu crescimento, enquanto o sol em abundância é primordial. Além disso, a penetração adequada de raios solares também atua como controlador de pragas.

No entanto, o clima é um fator incerto. De maneira semelhante são as situações vividas no campo. Por isso, pensar antecipadamente sobre um projeto pode ser útil para evitar imprevistos. Ações como conhecer bem suas despesas e alimentar uma reserva de emergência também são essenciais em um planejamento.

Adubação

De tempos em tempos, analise o pH do solo e, se necessário, corrija-o. Isso pode ser feito por meio de uma calagem, por exemplo. Em seguida, faça um cronograma de adubação do cacaueiro. Uma das opções para isso é incorporar a adubação orgânica com a mineral, a partir de fósforo, potássio e, se necessário, zinco. Após 60 dias de plantio, recomenda-se a aplicação de nitrogênio.

Já no seu planejamento geral, enquanto o projeto evolui, acompanhe cada passo e recalcule a rota, caso algo saia do esperado. Ao mesmo tempo, se cerque de pessoas e referências que te inspirem a continuar.

Irrigação

A umidade relativa do ar é um fator a ser observado para estabelecer uma rotina de irrigação. O que é preciso observar durante a sua trajetória para que o planejamento saia do papel?

De maneira geral, uma plantação de cacau adulta e com frutos necessita de cerca de 40 litros de água por dia. Pela baixa tolerância a água, um dos melhores sistemas para a manutenção da irrigação é o de gotejamento. Assim como a rega deve ser feita diariamente, trabalhe pelo seu posicionamento de maneira estratégica e constante.

Colheita

Quando o plantio é feito a partir das sementes do cacau, os frutos começam a aparecer, aproximadamente, após quatro anos no campo. Quando feito por enxertos, após três anos. O cacaueiro dá frutos o ano todo, com dois picos de maior produtividade, a depender da localização da plantação.

Semelhantemente, entenda que todo projeto pode levar um tempo para se realizar, mas que tudo faz sentido quando seu objetivo é alcançado. Esse é o momento de colher!

Da mesma forma que o planejamento traz benefícios para sua lavoura, o Consórcio Agro Bradesco disponibiliza os recursos que você precisa para fazer seu negócio crescer. Se seu desejo é adquirir bens, sejam novos ou usados, máquinas e equipamentos, o Bradesco é o seu parceiro para o que precisar. Veja como.

Planejamento que faz crescer

Com um amplo portfólio de produtos e serviços, o Bradesco apoia o pequeno, o médio e o grande produtor rural.

O Consórcio Agro Bradesco, parceiro de quem atua no campo, oferece condições facilitadas para adquirir uma nova colheitadeira, comprar drones, aumentar seu espaço por meio de silos ou galpões, ou até mesmo, imóveis rurais. É possível adquirir máquinas e equipamentos em até 100x, e imóveis rurais em até 192x*. Tudo isso sem juros e sem entrada.

Consórcio Agro Bradesco

A Bradesco Consórcios é a administradora que mais contempla todos os meses, segundo o ranking do banco central. Conte com uma equipe de especialistas e gerentes prontos para te ajudar com projetos personalizados e te direcionar para criar as melhores condições para sua produção.

Faça uma simulação pelo site da Bradesco Consórcios. Caso já tenha conta, use o app ou o internet banking do Bradesco. Aproveite e conheça outras soluções para você, produtor rural.

*Sujeito a análise de crédito. Consulte taxa de administração.

