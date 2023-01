Cachoeira do Gato é reaberta para visitação de turistas em Ilhabela, SP

Local estava fechado desde 2017 por pedido de moradores de comunidade próxima à cachoeira. Cachoeira do Gato em Ilhabela

Divulgação

A Cachoeira do Gato, ponto turístico de Ilhabela no Litoral Norte de São Paulo, foi reaberta à visitação do público nesta semana. O local foi fechado pela prefeitura em 2017, após pedido da comunidade.

Com queda d’água de aproximadamente 40 metros de altura e uma paisagem formada pela Mata Atlântica, a Cachoeira do Gato tem entrada pela Praia dos Castelhanos. Para acessá-la, o turista deve passar por uma trilha de dois quilômetros, que foi reestruturada com corrimãos, escadaria e guarita com serviços de orientação.

Além de outras mudanças, o deck de contemplação da queda foi refeito em metal para dar mais segurança aos visitantes e a ponte pênsil em eucalipto que havia caído com a cheia do rio foi reconstruída.

As visitas à atração foram suspensas há quase seis anos por pedido de moradores da Comunidade Ribeirão. Na época, eles alegavam que a captação de água que abastecia cerca de 18 famílias estava abaixo da cachoeira. O problema foi solucionado com a alteração do ponto de captação e um novo sistema de distribuição aos moradores.

Outra mudança para os moradores é de após as melhorias realizadas não será necessário que o visitante passe por dentro da comunidade, mantendo a privacidade das pessoas que moram no Canto do Ribeirão e proporcionando ao turista um caminho seguro e em contato com a Mata Atlântica.

A Trilha da Cachoeira do Gato tem início no canto esquerdo da Praia dos Castelhanos e os passeios podem ser agendados com as agências de receptivos da cidade ou por meio do projeto local de Turismo de Base Comunitária.

Veja mais notícias sobre o Vale do Paraíba e região

Vittorio Ferla