cachoeira-paulista-cria-feriado-em-homenagem-ao-monsenhor-jonas-abib

Projeto foi sancionado pelo prefeito Antonio Carlos Mineiro (MDB) após aprovação na Câmara. Padre Jonas Abib, fundador da Canção Nova.

A Prefeitura de Cachoeira Paulista sancionou o projeto que cria feriado municipal em homenagem ao Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova. O feriado será no dia 12 de dezembro, data de morte do religioso.

A sanção pelo Executivo acontece após o projeto ser aprovado por unanimidade na Câmara. O projeto de lei tem autoria de três vereadores, Rogéria Lucas (PODE), Felipe Piscina (União) e Agenor do Todico (PL).

Monsenhor Jonas Abib, fundador da Comunidade Católica Canção Nova, morreu aos 85 anos, em Cachoeira Paulista (SP), no último dia 12 de dezembro. A causa da morte foi insuficiência respiratória por broncoaspiração e disfagia motora.

Monsenhor Jonas Abib, fundador da Comunidade Católica Canção Nova

Biografia

Jonas Abib nasceu no dia 21 de dezembro de 1936 em Elias Fausto (SP). Ordenado sacerdote em 1964, passou a se dedicar no trabalho de evangelização de jovens.

Em 1971, Padre Jonas conheceu a Renovação Carismática Católica, que marcou sua vida e ministério. Sete anos depois, em 1978, fundou a Comunidade Canção Nova, com a missão de evangelizar pelos meios de comunicação social.

A comunidade católica mobiliza milhares de fiéis em todo país e é reconhecida pelo Vaticano como uma “Associação de fiéis Internacional de Direito Pontifício”, o que significa estar a serviço não somente da Igreja local, mas a serviço da Igreja no mundo todo.

O título de monsenhor foi concedido ao religioso pelo Papa Bento XVI em 17 de outubro de 2007 a pedido do bispo da diocese de Lorena (SP), Dom Benedito Beni Santos. O título de “monsenhor” é dado pelo Papa a padres que se destacam por relevantes serviços prestados à Igreja e ao povo de Deus em suas dioceses.

