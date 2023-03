Cachorra é resgatada e mulher detida após denúncias de maus-tratos em Campos

Cadela da raça poodle foi encontrada em local improvisado, debilitada a ponto de não conseguir andar e suja de urina. Vídeo mostra resgate de poodle vítima de maus-tratos em Campos

Uma cachorra da raça poodle foi resgatada após denúncia de maus-tratos em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, nesta quarta-feira (22). A responsável foi detida.

A ação da Polícia Civil, após denúncias anônimas, ocorreu com o apoio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Cachorrinha vítima de maus-tratos foi encontrada suja e com paralisia nos membros em Campos

O animal, segundo a polícia, estava em local improvisado no bairro Parque Imperial, suja de urina e corria risco de morrer, já que estava debilitada, a ponto de não conseguir se movimentar, com paralisia dos membros.

A cadela foi avaliada por um veterinário do CCZ.

