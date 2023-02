Cachorra foge de carro durante parada em posto de combustíveis e busca mobiliza redes sociais por três dias em Presidente Prudente

Nesta segunda-feira (6), a família Moriningo, de Vinhedo (SP), recebeu aliviada a ligação de um rapaz dizendo que havia encontrado a Magnólia. Os tutores Giuliani D’Amico Moriningo e Fernando Lucas Maschio Ferreira junto à Magnólia

Cedida/Giuliani D’Amico Moriningo

Imagine perder sua melhor amiga em uma cidade desconhecida. Esse foi o drama vivido pela família Moriningo, que fazia uma viagem de Vinhedo (SP) até Campo Grande (MS) quando, ao parar em um posto de combustíveis, em Presidente Prudente (SP), sua cachorra, Magnólia, pulou do carro e fugiu.

Seus tutores, os médicos veterinários Giuliani D’Amico Moriningo e Fernando Lucas Maschio Ferreira, relataram que a cachorra estava no carro junto ao pai, à mãe e à irmã de Giuliani Moriningo quando tudo aconteceu, na última quinta-feira (2).

A família seguia rumo à capital sul-mato-grossense para comemorar o aniversário de Eberton Jorge Moriningo, que faria 61 anos no domingo (5). Os tutores ficaram em Vinhedo para trabalhar e encontrariam a família no fim de semana.

No entanto, a expectativa da comemoração em família deu lugar ao desespero. Em meio à chuva daquela quinta-feira, durante uma parada rápida para abastecer o veículo em um posto de combustíveis da Avenida Coronel Marcondes, em Presidente Prudente, a pequena Magnólia soltou-se da guia e fugiu.

“Ela tem muito medo de chuva, barulho, trovão… E, na hora que eles pararam, estava chovendo muito e ela, no desespero, se soltou da guia e fugiu. Não conseguiram segurar ela. Assim que ficamos sabendo que ela tinha sumido, saímos imediatamente para ir atrás dela. Meus pais e minha irmã, desde que ela sumiu, começaram a procurar mesmo debaixo de toda chuva”, relembrou ao g1 a médica veterinária.

Família Moriningo e os cachorros, Neno (no sofá) e Magnólia (no colo de Fernando)

Cedida/Giuliani D’Amico Moriningo

Mobilização

Sem qualquer conhecido na cidade, a família buscou apoio nas redes sociais e mobilizou a população prudentina na busca por Magnólia. Em diversos grupos do Facebook e até mesmo no Instagram, os usuários compartilhavam o rosto da pequena cachorrinha branco e caramelo, de olhos e ouvidos atentos.

“Não achar ela nunca foi uma opção. Como não tínhamos conhecidos por aqui, todas as pessoas que a gente via, a gente pedia para ajudar. Funcionários dos estabelecimentos, pessoas passando na rua, pessoal fazendo caminhada, jantando nos restaurantes…Abordamos todas as pessoas possíveis e foi ficando grande o movimento”, ressaltou ao g1 Giuliani D’Amico Moriningo.

Por três dias, os cinco integrantes da família ficaram hospedados em um hotel da cidade, até então, desconhecida. Mas, bastou pouco tempo para que o espírito solidário dos moradores do extremo Oeste Paulista falasse mais alto. A família recebeu até convite para ficar na casa de moradores enquanto realizava as buscas.

“Os prudentinos sofreram com a gente, se sensibilizaram e nos ajudaram demais, nas divulgações, nas buscas… Fizemos grupos de buscas com várias pessoas, algumas de carro, outras a pé, muita torcida e oração para ela [Magnólia] voltar. Todos os dias recebíamos mensagens sobre o caso dela, sobre pistas e orações. As pessoas se solidarizaram demais com a nossa situação, dava para sentir a angústia deles com esse acontecimento e o carinho conosco”, disse a médica veterinária ao g1.

Pai de Giuliani, Eberton Jorge Moriningo com a Magnólia no colo

Cedida/Giuliani D’Amico Moriningo

Final feliz

Foram três dias até o sofrimento da família Moriningo acabar. Na manhã desta segunda-feira (6), eles receberam a ligação de Renato Leonardi, que tirou uma foto da Magnólia e contatou a família.

Inicialmente, a recompensa para achar a cachorra era de R$ 1 mil e, em seguida, aumentou para R$ 2 mil. No entanto, ele não aceitou o dinheiro.

“Eu tenho meus pets e sei como é esse amor. Por um acaso, indo trabalhar, encontrei ela e imaginei o tanto que eles [tutores] deviam estar sofrendo sem notícias da Magnólia. Foi muito emocionante o reencontro deles, não poderia aceitar nenhum centavo por isso. Ganhei minha semana fazendo parte desse reencontro”, disse ao g1 o assistente administrativo de um fábrica de rações para animais de estimação.

Magnólia estava a quase 6 km do local onde havia sido vista pela última vez.

“Foi a pior coisa que já aconteceu com a gente, não saber onde ela estava, o que ela estava fazendo, correndo todo tipo de risco por aí, o que ela estava pensando, triste por pensar que ela podia achar que abandonamos ela. A gente não fazia mais nada… só em busca da ‘Maguinha”, lembrou a tutora.

Para ela, Magnólia é como se fosse uma filha e “representa o amor mais puro que existe”. Mesmo com o susto, Giuliani D’Amico Moriningo disse ao g1 que sempre irá se lembrar de Presidente Prudente e dos prudentinos com muito carinho.

“A magnólia nasceu em Campo Grande e renasceu em Presidente Prudente”, afirmou.

Magnólia ficou desaparecida por três dias, em Presidente Prudente (SP)

Cedida/Giuliani D’Amico Moriningo

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vito Califano