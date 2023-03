Cachorra furtada e vendida por R$ 50 é devolvida à tutora em Lajeado

Dori, de apenas quatro meses, foi tirada do pátio de casa no último domingo (26). Suspeito chegou a ser preso, confessou o crime, mas foi liberado pela polícia. Câmeras mostram suspeito de furtar cachorra de casa em Lajeado

Uma cachorrinha de quatro meses, que havia sido furtada e vendida por R$ 50, foi devolvida à tutora, nesta segunda-feira (27), em Lajeado, a 113 km de Porto Alegre.

Dori foi levada do pátio de casa, no bairro Alto da Bronze, por volta das 13h de domingo (26), por um homem de 46 anos. Ele chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado e deve responder em liberdade.

Segundo a polícia, o suspeito colocou o cãozinho em um carrinho de mão e levou pelas ruas da cidade. Para que o animal parasse de chorar, ele dava tapas na cabeça do bichinho. Câmeras de segurança flagraram o momento [veja vídeo abaixo]. O homem encontrou um comprador e vendeu o filhote por R$ 50.

A tutora, Luana Delavi Sostmeier, de 23 anos, acionou a Brigada Militar e mostrou imagens de câmeras de segurança que identificaram o suspeito.

Dori foi devolvida à tutora em Lajeado

Arquivo pessoal

Aos policiais, ele confessou ter furtado o cão e vendido e indicou voluntariamente onde o animal poderia ser encontrado. A Brigada Militar foi até o endereço e encontrou Dori com um suposto comprador, que alegou ter pago R$ 50 pelo animal “de boa fé”.

Dori foi devolvida pela Brigada Militar para a tutora.

“Senti que tinha acordado de um pesadelo, aliviada e feliz por ver que ela estava bem e que os policiais estavam zelando por ela”, disse.

O homem tinha antecedentes por furto, receptação e posse de entorpecentes.

