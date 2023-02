Cachorra vira membro de comissão de defesa animal da OAB e ‘assina’ lista de presença de reunião: ‘Mesmo respeito’, diz presidente

Membro canina participou de reunião da comissão na sede da ordem em Bauru (SP). Objeto é reforçar a importância dos animais entre as preocupações humanas. Minu participou da reunião e se tornou membro da comissão da OAB em Bauru

Uma presença diferente, mas muito importante, chamou atenção de quem participou da reunião da Comissão de Proteção e Defesa Animal na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Bauru (SP) nesta quarta-feira (15).

A cachorrinha Minu tem como tutores o advogado Hermann Schroeder e a esposa dele, Fátima Schroeder, que faze parte da comissão.

Porém, muito além de apenas acompanhar seus tutores, Minu agora é membro da comissão. Na sua primeira participação oficial, ela inclusive “assinou” a lista de presença.

“Sim, é preciso que os animais sejam incluídos na esfera de preocupação moral humana e o simbolismo ajuda as pessoas humanas entenderem a sua importância. É o mesmo respeito e inclusão”, explica a presidente da comissão, a advogada Thais Viotto, que também é membro do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal do Município Bauru.

Ainda segundo Thais, o simbolismo da participação de Minu como membro efetivo reforça o posicionamento da comissão dentro da OAB.

“Nossa comissão os respeita [os animais] da mesma forma que respeita os humanos”, destaca.

