Cachorro ‘corintiano’ adotado após ser resgatado de córrego na Zona Norte de SP faz sucesso na internet

Com pelo preto e branco, mascote ganhou o nome de Timão. ‘Maloqueiro e sofredor’, diz a nova dona. Cão é resgatado na Zona Norte de SP

O resgate de um cachorro no Jardim Japão, Zona Norte de São Paulo, no último domingo (15), fez sucesso na internet. O animal ficou preso pelo menos 5 dias na calha de um córrego antes de ser retirado por um morador do bairro.

Até esta segunda-feira (16), a postagem de Bianca Macedo, 25, a nova dona do animal, contava com 1,4 mil curtidas no Facebook. O cão, com manchas em preto e branco, ganhou o nome de Timão, em homenagem ao Corinthians, time de futebol da maior parte da família. “Maloqueiro e sofredor”, diz a postagem na rede social.

“Na quarta-feira à noite, vimos uma movimentação de bombeiros no córrego, mas não sabíamos o porquê”, conta Bianca, ao G1.

Alguns dias mais tarde, sua mãe ficou sabendo que se tratava de um cachorro, que, assustado, se escondia na tubulação a cada vez que alguém se aproximava. A sofrimento do bicho mobilizou a família, que, após o almoço de domingo, resolveu tomar uma atitude.

Coube ao namorado de Bianca, Ricardo Zeferino, entrar na calha do córrego poluído. “A gente prendeu umas três sacolas plásticas em cada pé dele [para não sujar o pé]. Não adiantou.”

A primeira tentativa de resgate não deu certo – segundo Bianca, porque a ação reuniu muitos curiosos na rua, o que assustou o cão. “Na segunda vez, ele [Ricardo] conseguiu pegá-lo dentro do túnel por onde passa o córrego”, conta.

Cachorro Timão, resgatado de córrego na Zona Norte, ao lado da mãe de Bianca, Floripedes Guimarães

Bianca Macedo/Arquivo pessoal

Timão, assustado e faminto, devorou a ração que a família lhe deu. Também passou no pet shop e tomou um banho especial para ser higienizado.

“Agora só falta passar no veterinário, mas uma consulta particular é muito cara”, afirma Bianca. “A solução seria ir na clínica pública que tem aqui na Zona Norte, mas todo mundo trabalha, tem criança pequena pra cuidar, não dá pra chegar lá de madrugada”, completa a nova dona do animal, que julga, pela experiência com cães, que o novo membro da família tem menos de um ano de idade.

Cachorro Timão após ser resgatado de córrego na Zona Norte de São Paulo

Bianca Macedo/Acervo pessoal

Vittorio Ferla