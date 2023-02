Cachorro é içado de altura de 90 metros após ficar preso em área de cânion em SC; VÍDEO

Bombeiros confeccionaram uma espécie de cadeira com cordas, em formato de ‘X’, para que o animal não se machucasse durante a subida. Caso aconteceu em Bom Jardim da Serra. Cachorro é içado de altura de 90 metros após ficar preso em área de cânion

Um cachorro precisou ser içado de uma altura de cerca de 90 metros após ficar preso em uma região de cânion em Bom Jardim da Serra, na Serra catarinense (foto acima). O resgate durou duas horas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi chamado para a região do Cânion da Ronda, no domingo (26), as cordas precisaram ser ancoradas em três árvores. Depois, os socorristas desceram até o animal para começar o içamento dele.

Os bombeiros confeccionaram uma espécie de cadeira, em formato de ‘X’, para que o animal não se machucasse durante a subida, que aconteceu com a técnica de tração.

Sem ferimentos, o cão foi entregue ao tutor após a ocorrência.

