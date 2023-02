Cachorro é promovido a supervisor de shopping e ganha crachá no litoral de SP: ‘chega antes de todo mundo’

Fred é um dos primeiros a chegar no centro comercial, no bairro Itapema, em Guarujá (SP). Cachorro é promovido a supervisor de shopping e ganha crachá em Guarujá, no litoral de SP

Charlene Silva Santos

Um cachorro foi promovido a supervisor e ganhou até crachá de funcionário em um shopping em Guarujá, no litoral de São Paulo. Ao g1, a vendedora Charlene Silva Santos, de 40 anos, afirmou que Fred, como o animal é chamado, é um dos primeiros a chegar ao centro comercial. “Os seguranças falam que ele [chega e] senta às 7h30 [em frente ao local] latindo para ver se alguém abre a porta”.

A vendedora contou que há aproximadamente três meses o animal começou a frequentar o local sempre “feliz e brincando”. “Como ele vai em todas as lojas a gente fez um crachá para ninguém do shopping”, disse ela, que já até colocou potes de ração e água no estabelecimento em que trabalha.

“Antes ele vinha, visitava, ficava um pouco e ia embora. Agora, antes do shopping abrir ele chega e fica até a hora de fechar. [À noite] vai para uma sorveteria e proprietária deixa ele dormir lá para não ficar na rua”, explicou.

Charlene foi quem teve a ideia de fazer o crachá para Fred, e acredita que o cachorro parece ter gostado de passear com a identificação, pois não tenta tirá-la. “Como ele chega antes de todo mundo, passa por todas as lojas do shopping e para em todas as portas, a gente brinca que ele é o supervisor”.

A vendedora contou que os funcionários do shopping ajudam nos gastos para cuidar do animal. “Todo mundo dá um pouco. Comprei um saco grande [de ração] e vai durar, mas quando acabar esse [o pessoal traz]. As meninas sempre ajudam”.

Fred desfila com o crachá de supervisor pelo shopping e ruas de Guarujá, no litoral de São Paulo

Charlene Silva Santos

Segundo ela, em determinado momento Fred aparentou estar doente e as funcionárias das lojas juntaram dinheiro e acionaram um veterinário que cuidou do cão supervisor. Além dos cuidados com alimentação e saúde, Fred também aproveita das mordomias dos estabelecimentos, como dormir no ar-condicionado.

“Se tiver sol ele não sai de jeito nenhum [de dentro da loja]. É engraçado e eu adoro ele. Os clientes já sabem que ele fica aqui o dia inteiro. Ele só sai daqui para ir à sorveteria, pois a comerciante deixa ele ficar lá”.

Charlene acredita que Fred tenha algo em torno de cinco anos e que já cogitaram adotá-lo, mas que de certa forma ele já é adotado por todos os funcionários que gostam da presença dele no shopping. “A dona da sorveteria falou que uma moça queria levar ele, não sei o que aconteceu, mas acabou não doando”.

Cão Fred foi promovido a supervisor de shopping, no bairro Itapema, em Guarujá, no litoral de São Paulo

Charlene Silva Santos

