Cachorro escapa de casa e ataca menino de três anos que passava em rua com a mãe; VÍDEO

Ataque aconteceu em uma rua do setor Irmã Dulce, na região sul de Palmas. Menino teve ferimentos na perna e no rosto. Cachorro escapa de casa após portão abrir e ataca criança em Palmas

Uma câmera de segurança registrou o momento que um menino de três anos foi atacado por um cachorro no bairro Irmã Dulce, na região sul de Palmas. O animal aproveitou que o portão da casa foi aberto e pulou no menino, que andava pela rua com a mãe. A criança teve ferimentos na perna e no rosto.

O g1 ainda tenta contato com o dono do cão. A Polícia Militar informou que não foi chamada para atender a ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública também foi questionada sobre o caso e ainda deve se posicionar.

Uma avó da criança contou que o menino chegou a levar pontos na perna. “O cachorro estava caçando o pescoço do menino. Se ele acha o pescoço da criança e ela [a mãe] não puxa, ia matar ele”, disse a mulher, que pediu para não ser identificada.

O ataque aconteceu na tarde de domingo (26). Nas imagens é possível ver o momento que duas mulheres passam pela rua com o menino. O portão de uma casa se abre e o cachorro corre em direção a criança.

Cachorro derrubou e atacou menino em Palmas

Reprodução

O menino foi puxado pelo braço, caiu no chão e começou a receber mordidas. A mãe ainda tentou pegar o filho, mas o cão continuou a puxar a criança. O ataque durou quase 30 segundos até que o dono do animal percebeu a situação, abriu o portão novamente e foi conter o cão.

Nas imagens é possível ver que o homem vai até a mulher e depois volta para dentro de casa. A avó contou que a filha não tem telefone e ainda não sabe se o dono do animal prestou socorro à criança.

Mãe tenta salvar filho de ataque de cachorro

Reprodução

