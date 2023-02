Cachorro ‘furta’ compras de supermercado em Miguelópolis, SP; veja vídeo

Animal foi flagrado por câmeras de segurança de estabelecimento. ‘A gente nunca viu antes’, diz trabalhador. Cão ‘furta’ sacola de pães em frente a supermercado em Miguelópolis, SP

Câmeras de segurança de um supermercado registraram o momento em que um cachorro ‘furta’ um saco de pães em Miguelópolis (SP).

O ‘crime’ inusitado aconteceu na terça-feira (21), na porta do estabelecimento que fica na Rua Trajano Rezende Oliveira.

As imagens (veja no vídeo acima) mostram caixas com compras do supermercado sendo colocadas dentro de um carro. O cachorro perto do veículo observa a movimentação e começa a cheirar as sacolas com produtos. Em seguida, ele abocanha um dos sacos e sai em direção à calçada no outro lado da rua, carregando o pacote.

Um funcionário do supermercado contou que o dono da mercadoria reclamou que estava faltando um item das compras. Quando foram verificar as câmeras de segurança para saber o que tinha acontecido, viram o furto do cão.

“A gente nunca viu isso antes”, diz o trabalhador, que não quis se identificar.

