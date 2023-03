Cachorro ‘persegue’ tutora enquanto ela tenta abandoná-lo na rua no interior de SP; vídeo

Nas imagens, mulher vai até a frente de uma residência para deixá-lo na calçada. Animal foi adotado há um mês. Caso ocorreu em Garça (SP). Casal de moto abandona cachorro filhote em calçada, em Garça (SP)

Uma mulher foi flagrada abandonando um cachorro um mês depois de adotá-lo, em Garça (SP). O animal, de porte pequeno, ainda “persegue” a tutora durante a ação. O caso ocorreu na quinta-feira (2).

Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver um casal chegando de moto no local. A mulher desce do veículo, pega com o piloto uma sacola e vai até a frente de uma residência para deixá-lo na calçada. No entanto, antes de o casal ir embora, o cachorro segue a mulher.

Neste momento, ela pega novamente o animal, que estava no meio da rua, e tenta passá-lo pela grade do portão de uma casa. Sem sucesso, ela deixa a cadela filhote na calçada e vai embora (veja no vídeo abaixo).

Cachorro ‘persegue’ tutora enquanto ela tenta abandoná-lo na rua em Garça

De acordo com a ONG Spaddes, que recebeu a denúncia e registrou um boletim de ocorrência sobre o caso, a denunciante contou à equipe da ONG que há cerca de alguns meses ela estava ajudando um rapaz a dar um lar temporário para alguns filhotes que teriam sido resgatados.

A mulher, que aparece nas imagens das câmeras de segurança, teria entrado em contato, querendo adotar um desses filhotes.

A denunciante então doou, a cerca de um mês atrás, o cachorro para a mulher. No entanto, na última quinta-feira, ela foi até a sua residência e abandonou o animal na calçada.

Um boletim de ocorrência foi elaborado pelo crime de maus-tratos. A cadela, de aproximadamente três meses de vida e sem raça definida, foi recolhida até a ONG e recebeu o nome de Lola.

