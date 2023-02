Cachorro que se alimentava de sapos e pitombas é resgatado após sofrer maus tratos em Boa Vista

Cachorro estava debilitado, magro e aparentemente doente. Uma mulher e um homem, ambos de 38 anos, foram presos por maus tratos ao animal. O cachorro foi encontrado debilitado, sem comida e água

PMRR/Divulgação

Um cachorro foi resgatado após ser encontrado em uma situação de maus-tratos, com sede e muito magro, no bairro Nova Cidade, na zona Oeste de Boa Vista. Sem alimentação e água, o animal comia sapos e pitombas para sobreviver, segundo a Polícia Militar (PM). Os tutores foram presos em flagrante pelos crimes de maus-tratos.

A ação ocorreu na terça-feira (14), após a PM receber denúncias sobre o crime. Quando chegaram ao local indicado, os policiais encontraram o cachorro debilitado, magro e aparentemente doente. Na ocasião, o animal estava sem água potável e comida.

À PM, uma mulher, de 38 anos, cotou que o animal pertencia ao seu ex-marido, um homem, também de 38 anos. Ela informou que não tinha condições financeiras para comprar ração para o animal e que, por isso, o cão se alimentava com a comida que sobrava do almoço e do jantar.

Além disso, ela contou que o cachorro comia sapos e pitombas para sobreviver. Debilitado, o animal também vomitava tudo que comia.

Um veterinário da Polícia Militar também foi acionado e constatou que o animal sofria maus tratos. A mulher e o ex-marido dela foram conduzidos até a Central de Flagrantes para as devidas providências.

O cachorro foi entregue à equipe do Deputado Estadual Marcinho Belota (PRTB), ativista da causa animal, que se comprometeu em fornecer ração, remédios e exames médicos.

