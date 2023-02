Cachorros de raça avaliados em R$ 40 mil são roubados de petshop e recuperados pela Polícia Civil em Natal

Cães da raça Lulu da Pomerânia foram roubados no último domingo (26) no bairro Capim Macio. Um suspeito foi preso. Animais da raça Lulu da Pomerânia roubados de petshop em Natal

Polícia Civil/Divulgação

Quatro cães da raça Lulu da Pomerânia avaliados em R$ 40 mil foram recuperados pela Polícia Civil após terem sido roubados de um petshop de Natal, no último domingo (26).

As informações foram divulgadas pela polícia nesta terça-feira (28). Um suspeito achado com os animais foi preso em flagrante.

O crime aconteceu no domingo no bairro Capim Macio, na Zona Sul de Natal. Segundo a polícia, três homens invadiram o estabelecimento e levaram os quatro animais.

Policiais da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (Defur), responsável pela investigação, recuperaram os animais na noite desta segunda-feira (27). Eles foram encontrados em uma casa no bairro Planalto, na Zona Oeste da capital.

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante. Os cães foram levados para a delegacia e entregues ao dono.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

Vittorio Ferla