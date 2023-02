Cachorros são os principais convidados de festa tradicional em Luzimangues

No dia dos enfermos, comunidade se reúne para homenagear os animais de estimação. Festa já tem mais de 80 anos de tradição. Moradores de Luzimangues celebram o dia de São Lázaro com muita festa

Há mais de 80 anos, a família de Paulo César Sandes guarda o dia 11 de fevereiro para uma comemoração especial. A data celebra o dia dos enfermos, protegido, pela tradição católica, por São Lázaro. O santo também é protetor dos animais doentes e, por isso, a festa é pensada toda para os melhores amigos do homem.

Festa de São Lázaro é tradicional no distrito de Porto Nacional

A chácara de Paulo, em Luzimangues, se transforma em um verdadeiro lugar de festa. A programação começa uma missa em homenagem a São Lázaro. O principal objetivo é agradecer. “Só gratidão, tenho que agradecer todo dia. É uma coisa que você faz e você recebe”, reforça o anfitrião Paulo César Sandes.

Anfitrião da festa mantém tradição viva em Luzimangues

A missa foi celebrada pelo Padre Aderson, que explicou a relação do santo com a data e os grandes homenageados da festa. “A bíblia conta que Lázaro era leproso e muito humilhado pelas pessoas, que não tinha o que comer porque, na época, quem tinha lepra não misturava com outras pessoas. Então, ficava à margem da sociedade, até mesmo de seus patrões. E os cachorros ficavam lambendo suas feridas”, conta o padre Aderson Alves Santos.

Cães são os principais homenageados da festa

Mas a atração principal da festa mesmo são os convidados ilustres de quatro patas. O ponto alto da comemoração foi a hora de alimentar os cachorros. É o momento em que muita gente aproveita para pagar promessa e comer junto com os animais. “A gente está compartilhando com pessoas que estão aqui para agradecer por um milagre ou ter conseguido um objetivo na sua saúde”, revela a engenheira eletricista Lorena Sandes.

Festa boa não pode faltar música tradicional do Tocantins. Um misto de fé e cultura que passa de geração a geração. “A gente pretende passar pra mim, pros meus filhos, pros meus netos… continuar com a tradição que já vem desde o meu bisavô”, comenta o estudante Paulo César Andes Filho.

