Caconde tem arrastão contra a dengue em 12 bairros; veja locais

Os agentes de controles estão passando nas residências e recolhendo os recipientes que possam acumular água. Ação ocorre até sexta-feira (3). Mosquito transmissor da dengue

SHUTTERSTOCK/KHLUNGCENTER

A Prefeitura de Caconde (SP) , por meio da Vigilância Epidemiológica, realiza até a sexta-feira (3) um ‘Arrastão de combate à Dengue’ em 12 bairros . (Confira abaixo os locais .)

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Os agentes de controles estão passando nas residências e recolhendo os recipientes que possam acumular água. O g1 não conseguiu contato com a prefeitura para saber o número de casos de dengue na cidade.

Araraquara é a 5ª cidade do país com mais casos de dengue em 2022 e lidera no estado de SP

Para que o trabalho seja feito, a prefeitura pede que os moradores coloquem esses objetos na calçada. Além disso, a administração informou que irá recolher apenas os materiais que possam servir de criadouro para o Aedes.

Caconde faz arrastão para eliminar criadouros de mosquito transmissor da dengue

Confira o cronograma do arrastão:

Terça-feira (31): Santa Cruz, Santo Antônio e Santa Lúcia;

Quarta-feira (1º): Bela Vista, Cristais, Nova Estância e Portal Estância;

Quinta-feira (2): Centro, Jardim dos Estados, Redentor e Várzea;

Sexta-feira (3): Barrânia.

Na segunda-feira (30), a ação foi feita nos bairros Água Branca, Alvorada, Bela Estância e São José.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

Vittorio Ferla