Cadastramento de currículos no PAT de Rio Claro passa a ser totalmente on-line; veja como fazer

A inscrição para as vagas disponíveis no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Rio Claro (SP) passará a ser exclusivamente on-line a partir de 25 de fevereiro (veja abaixo como fazer). O atendimento presencial será feito apenas para tirar dúvidas.

De acordo com o chefe de divisão do PAT, Andrei Pavlinscenkyte, para participar das seleções, o candidato deve cadastrar o seu currículo no Portal da Empregabilidade (clique aqui para cadastrar), que já está disponível.

Quem não tem internet pode ir até a sede do PAT e usar os computadores do local.

O currículo só será cadastrado uma vez e será usado para a candidatura das vagas, por isso Pavlinscenkyte orieta que ele esteja o mais completo possível. Veja o que é importante colocar:

Telefone e e-mail atualizados;

Escolaridade e cursos;

Últimas experiências de trabalho – coloque o nome da empresa, qual era a ocupação, atribuições, data de entrada e saída da empresa;

Experiências de trabalho informais ou voluntárias.

Mais de 170 vagas

Na manhã desta segunda-feira, o PAT de São Carlos oferecia mais de 170 vagas, muitas delas para quem não tem nehuma ou pouca experiência.

Não exigem experiência vagas de: ajudante de eletricista, coletor de lixo, motorista entregador e operador de motosserra.

Vagas que pedem pouca experiência (3 meses): açougueiro, ajudante de carga e descarga, auxiliar de manutenção predial e auxiliar de manutenção de autos.

Vagas que aceitam PCD: atendente de padaria, entregador de frios, empacotador, técnico de segurança do trabalho.

Vittorio Rienzo