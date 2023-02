Cadastro para castração de animais está temporariamente suspenso em Aracaju

Segundo o Centro de Controle de Zoonose, as castrações já agendadas serão realizadas. Cães e gatos

Divulgação/arquivo

O cadastro online para castração de animais do Centro de Controle de Zoonose de Aracaju foi temporariamente suspenso. Segundo informou a prefeitura neste mês de fevereiro, a medida deve-se à grande adesão de cadastrados para a realização de castração de cães e gatos.

As castrações já agendadas serão realizadas seguindo os protocolos, e todos os cadastrados que estão na lista de espera, aproximadamente 800 animais, serão atendidos e castrados. No link é possível acompanhar a situação da solicitação na lista de espera.

Segundo a prefeitura, desde o início do serviço, em maio de 2022, foram realizadas 543 castrações.

valipomponi