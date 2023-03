Cadastro para comercialização nos shows pelo aniversário de Aracaju começam segunda-feira

Os shows acontecem nos dias 17 e 18 de março, na praça de eventos Hilton Lopes, entre os mercados centrais da capital. Inscrição ambulante Emsurb

Emsurb/Arquivo

Na próxima segunda-feira (13) e terça-feira (14) a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) inicia o cadastramento de ambulantes interessados em concorrer a um espaço público para comercializar durante os shows comemorativos aos 168 anos da capital.

Os shows acontecem nos dias 17 e 18 de março, na praça de eventos Hilton Lopes, entre os mercados centrais de Aracaju.

A inscrição para concorrer a um dos pontos de comercialização deverá ser feita na sede da Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa), no Parque Augusto Franco (Sementeira), das 8h às 12h e das 14h às 17h. No momento do cadastro, os interessados precisam apresentar um documento de identificação com foto, CPF e um comprovante de residência válido, originais e cópias, com atenção a dois importantes requisitos, pontuados pelo diretor Bira Rabelo.

Na quarta-feira, 15, a partir das 9h, na sede da Direpa, a Emsurb realizará o sorteio eletrônico, aberto ao público, segundo a prefeitura, para definição das áreas a serem ocupadas nos dois dias de apresentações musicais na praça dos mercados.

Vittorio Ferla