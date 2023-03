Cadastro Positivo de Condutores: veja como ter vantagens se não cometer infrações de trânsito em RO

Cadastro de bons motoristas pode ser feito pelo Portal de Serviços do Senatran ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT); entenda. Detran incentiva o Cadastro Positivo de Condutores para motoristas rondonienses

Vanessa Mota/ Governo de Rondônia

O Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), também conhecido como cadastro de bons motoristas, é válido em Rondônia e recompensa os bons condutores com descontos ou isenção de taxas para serviços prestados por empresas ou órgãos públicos parceiros.

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO), os interessados podem se cadastrar voluntariamente no programa pelo Portal de Serviços do Senatran ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), na opção “Consulte sua situação no cadastro positivo de condutores”.

Clique aqui e acesse o Portal de Serviços do Senatran

Clique aqui para baixar o app da Carteira Digital de Trânsito para Android e IOS

“Apenas condutores que não cometeram infrações de trânsito nos últimos 12 meses recebem as vantagens do cadastro”, informou o Detran.

Ao se cadastrar no RNPC, o condutor receberá os benefícios, como:

vantagens na locação de veículos;

contratação de seguros;

descontos em tarifas e pedágios em todo território brasileiro.

O cadastro no registro será excluído em casos de:

Solicitação por parte do motorista;

Quando houver registro de infração de trânsito;

Quando o cadastrado tiver o direito de dirigir suspenso;

Quando a carteira de motorista estiver cassada ou vencida há mais de 30 dias;

Se o cadastrado estiver cumprindo pena privativa de liberdade.

Benefícios para empresas

Ainda segundo o Detran, além das vantagens para os condutores, o cadastramento também beneficia as empresas.

“A Senatran recompensa empresas parceiras com o Selo do Bom Condutor, que aumenta a lucratividade através de ofertas promocionais aos motoristas que aderiram ao RNPC, e divulgação em suas redes sociais, portais e aplicativos”, informou o órgão de trânsito.

Para entrar no programa de benefícios, a empresa pode fazer o login no portal de Serviços da Senatran com o CNPJ e preencher os dados solicitados.

