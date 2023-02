Cadáver carbonizado é encontrado às margens de vicinal no Cantá, ao Norte de Roraima

Morador informou à PM que muitos urubus estavam nas margens da vicinal onde o corpo foi encontrado.

Um cadáver sem identificação foi encontrado na tarde deste sábado (18) às margens da vicinal Barro Vermelho, no Cantá, região Norte de Roraima.

O corpo foi encontrado durante as buscas dos policiais por uma moto roubada. Ao chegar próximo a comunidade Canoanim, um morador informou à PM que muitos urubus estavam nas margens da vicinal.

Ao ir até o local para verificar, ele viu um corpo carbonizado e decidiu informar aos policias. Os agentes foram até o ponto indicado e confirmaram a informação.

O corpo foi removido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) e a perícia esteve no local.

