Cadáver com sinais de violência é encontrado em área de mata em Suzano

De acordo com a Polícia Militar, vítima pode ter sido estrangulada ou esganada. Um cadáver foi encontrado na manhã deste domingo (29) em uma área de mata, em Suzano. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima apresentava sinais de violência.

A Polícia Militar foi chamada por moradores, que localizaram o corpo em torno das 9h20, ao lado da via de acesso a uma das chácaras da região.

Ainda segundo o documento policial, estava no meio do matagal, com a calça abaixada até o joelho e vestígios de sangue nas nádegas. Havia sinais de estrangulamento ou esganadura.

A perícia esteve no local e uma equipe do Setor de Homicídios foi acionada. Até o início da tarde, o cadáver não tinha sido identificado.

Vito Califano