cade-puntale-di-ghisa-dal-cancello-della-scuola,-la-mamma-denuncia:-“stava-per-colpirmi.-avrebbe-potuto-ammazzare-qualcuno”

In una scuola primaria di Como si è sfiorata la tragedia: uno dei puntali di ghisa posti in alto al cancello dell’istituto è caduto molto vicino a una delle mamme pronte per prendere i figli all’uscita dall’edificio.

Vittorio Ferla