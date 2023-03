Luiz Carlos Novaes Marques, o “Psiu”, ex-vereador do município, caiu de uma altura de cerca de dois metros. Ele conseguiu pedir ajuda pelo para uma funcionária do legislativo usando o celular. Cadeirante cai em fosso de elevador na Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

Um cadeirante no fosso do elevador da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo (SP) na tarde de quinta-feira (30).

Luiz Carlos Novaes Marques, conhecido como “Psiu”, é ex-vereador e segundo informações do atual Presidente da Câmara, Lourival Pereira Heitor (SD), costuma participar das reuniões no plenário e, por ser cadeirante, entra de costas no elevador.

Desta vez, ele não percebeu que o elevador não havia chegado e caiu de uma altura de cerca de dois metros.

"Psiu" caiu de uma altura de cerca de dois metros no elevador da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo (SP)

“Psiu”, que foi vereador nas legislaturas de 2009-2012 e 2013-2016, conseguiu pedir ajuda pelo próprio celular para uma funcionária da Câmara, que acionou o corpo de bombeiros.

Com a queda, o ex-vereador teve um corte na parte de trás da cabeça e uma fratura no quadril. Ele segue internado na Santa Casa do município.

'Psiu' foi resgatado por bombeiros após cair em fosso de elevador, em Santa Cruz do Rio Pardo (SP)

