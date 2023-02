Cadeirante é preso pela PM após ser encontrado com drogas e arma

Caso foi registrado em Bairro de Araguaína, no norte do Tocantins. Durante a abordagem o homem contou que usava a arma para se defender. Arma e drogas encontradas com suspeito

Um cadeirante foi preso pela Polícia Militar após ser encontrado com drogas e uma arma em Araguaína, no norte do Tocantins. O caso foi registado no bairro JK, na noite desta quarta-feira (15).

A polícia informou que durante o patrulhamento se deparou com um grupo de pessoas em atitude suspeita. Foi realizada abordagem e com o jovem de 23 anos foram encontrados um revólver carregado e porções de maconha.

Durante a abordagem o homem contou que usava a arma para se defender. Ele foi levado para a delegacia junto com os itens apreendidos, onde foi autuado por posse de droga para consumo e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada.

A Polícia Civil informou que após os procedimentos periciais o homem foi conduzido a Casa de Prisão Provisória de Araguaína onde aguarda por audiência de custódia, prevista para acontecer na tarde desta quinta-feira (16).

O inquérito sobre esse caso será finalizado pela 29ª Delegacia de Polícia de Araguaína.

