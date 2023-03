cadeirante-escala-serra-e-brasileiros-se-arriscaram-para-proteger-refugiados:-casos-que-inspiraram-no-g1-rr-em-10-anos

Relembre as reportagens que inspiraram pela sua história na primeira década do portal g1 em Roraima. Histórias que inspiraram o g1 Roraima em 10 anos

Um idoso realiza o sonho de subir o ponto mais alto de uma serra no interior de Roraima e um brasileiro se arrisca para proteger a vida de 63 refugiados venezuelanos refugiado. Esses e outros casos contados pelo g1 Roraima nesses últimos 10 anos inspiraram e mostraram maneiras de superar dificuldades.

No aniversário do portal, nesta quarta-feira (22), o g1 relembra as histórias de vida que inspiraram e marcaram o site em Roraima.

Idoso em cadeira de rodas realiza sonho e escala serra em RR

Seu Evandro e a equipe que o auxíliou no topo da Serrá da Corcova

Há um ditado que diz: “o céu é o limite para seus sonhos”. Com essa inspiração, o aposentado Evandro Almada, à época com 72 anos, realizou um grande desejo antigo e subiu o ponto mais alto de uma serra de 1,04 mil metros de altura no interior de Roraima em maio de 2021. Com ajuda de aventureiros, chegou bem próximo das nuvens: “Foi bonito demais”.

A aventura, batizada de “Missão Seu Evandro”, durou quatro dias na Serra da Corcova, em Iracema, no Sul do estado. Seu Evandro necessita de cadeira de rodas para se locomover desde que tinha 52 anos, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) que limitou seus movimentos

Brasileiros resgataram e protegeram refugiados durante ataques

No centro (de branco) o pastor Gedeão Vasconcelos e a esposa Sandra ao lado de venezuelanos que protegeram e acolheram em meio a ataques em Pacaraima: ‘faríamos de novo’, asseguram

Em Pacaraima, no Norte de Roraima, 1,2 mil refugiados venezuelanos foram expulsos sob um violento protesto de moradores em agosto de 2018. Com isso, o pastor Gedeão Vasconcelos e a mulher, Sandra Vasconcelos, se arriscaram e salvaram a vida de 63 refugiados venezuelanos – 47 adultos e 16 crianças – que corriam risco no local.

Marido que cuida da mulher em estado vegetativo

Adílio Bezerra sorri ao lado da esposa Gláucia; ‘Sei que ela vai voltar para mim um dia’, diz

Às 2h15 do dia 16 de setembro de 2007, em Boa Vista, a vida do casal Adílio e Gláucia Bezerra mudou completamente. Segundo conta Adílio, a esposa acordou se sentindo mal e algumas horas mais tarde sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) que a deixou em estado vegetativo. Desde então, o marido se dedicou completamente à esposa. “Nunca pensei em desistir, porque eu a amo. Somos um só”, diz.

Fotografo coloca câmera e moto à venda para comprar remédio da mulher com câncer

Em post no Facebook,

A necessidade e urgência de comprar remédios para a esposa vítima de câncer fizeram com que o fotógrafo Antônio Diniz, de 54 anos, que mora em Boa Vista, colocasse à venda o próprio instrumento de trabalho, uma câmera, e uma das paixões que têm, uma motocicleta.

À época, ela tinha a doença nos ovários e reto e também enfrenta metástase. Por isso, precisa fazer quimioterapia que inclui um remédio que custa R$ 5.100 a unidade e não é fornecido pelo estado.

Mulher fica um ano sem andar após tentativa de feminicídio, recupera movimentos e celebra com vídeos dançando

A cozinheira Mônica Albuquerque publica vídeos dançando em suas redes sociais

A paixão da cozinheira Mônica Albuquerque, de 48 anos, é dançar. Seu ritmo favorito é o forró e para ela a música é um “refúgio de todos os problemas”. Mas, hoje em dia, dançar tomou outro significado em sua vida: o de resistência. Mônica sofreu uma tentativa de feminicídio do ex-marido, passou um ano sem poder andar e, agora, com os movimentos da perna recuperados, celebra postando vídeos dançando nas redes sociais.

Vovó aventureira curte trilhas e cachoeiras com netos

Maria da Luz Aires da Silva, de 82 anos.

Superando os obstáculos impostos pela idade, a aposentada Maria da Luz Aires da Silva provou que ainda há muito sangue jovem circulando em suas veias. À época da matéria, aos 82 anos, ela coleciona aventuras de seis trilhas que dão acesso às cachoeiras da Gran Sabana, uma das principais zonas turísticas no Sul da Venezuela, região que faz fronteira com Roraima. “Gosto demais de aventura, da natureza”, disse ela.

Menina percorre 100 km de balsa e moto para treinar futebol

Sofia mora na zona Rural e treina há pouco mais de um mês em uma escola na região Oeste de Boa Vista

Para alguns, o caminho até a realização de um sonho pode ser longo e cheio de barreiras. À época com 7 anos, Sofia Rebeca Ferreira Cunha, sabe bem disso. Todas as terças e quintas-feiras, ela e o pai saíam da zona Rural de Boa Vista e percorriam 100 km até uma escolinha de futebol no bairro Cruviana, na área Oeste da capital. Todo esse esforço tinha um único objetivo: torná-la uma jogadora profissional.

Mulher se recupera da Covid e comemora dançando hit ‘tá movimentando’

Mulher se recupera da Covid e comemora dançando hit ‘tá movimentando’ em RR

“E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando”. Foi com esta música – e muita dança – que a costureira Maria Sônia Teixeira, à época de 39 anos, deixou o Hospital Geral de Roraima (HGR), em Boa Vista, após lutar 52 dias contra a Covid-19 em 2021.

A dança, ao som de um dos hits mais reproduzidos no TikTok, coroou a vitória da paciente contra o vírus: “consegui fazer movimentos, consegui levantar da cadeira”, resume.

Miss Indígena faz sucesso com conteúdo sobre cultura

Mari Williams é professora, estudante, miss e influencer

Professora, primeira Miss Indígena de Roraima, estudante e agora influencer digital, isso tudo com apenas 19 anos. Essas são as atribuições e conquistas que a jovem do povo Wapichana, Mari Williams, carrega no currículo. Com quase 100 mil seguidores nas redes sociais e mais de 2,4 milhões de visualizações em seus vídeos, ela aborda — com uma mistura de humor e informação — a rotina, os costumes, a cultura e a luta das comunidades indígenas roraimenses.

Migrantes fazem prato típico de Natal da Venezuela para matar saudade

María Patricia, de 33 anos, e Katherine Gonzales, de 28 anos (da esquerda para a direita).

Vivendo em Boa Vista há mais de quatro anos, as venezuelanas María Patricia Molina Contreras, de 33 anos, e Katherine Mota Gonzales, de 28 anos, fazem questão de manter a tradição natalina do seu país de origem. Para matar a saudade de casa através do paladar, elas abriram um restaurante com comidas típicas da Venezuela, como as Hallacas, um símbolo da ceia natalina do país.

Professor internado há um ano na UTI conhece neto como presente

“Ver meu pai segurando meu filho foi o retorno da fé”, confessa Natália.

“Ver meu pai segurando meu filho foi um retorno da fé”, confessa Natália Melo, em 2021 com 20 anos, ao levar o pequeno Filipe Junior, de dois meses, para conhecer o avô, o professor de matemática Jeová Melo, internado há mais de um ano na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O encontro aconteceu durante o aniversário de 50 anos do professor, no Hospital Geral de Roraima (HGR). O professor morreu em janeiro de 2022.

A pequena festa ocorreu no dia 14 de outubro e foi o segundo aniversário que Jeová passa na UTI. O professor está internado desde o dia 15 de abril de 2020, após perfurar o abdome em um pedaço de madeira ao cair de uma árvore, em São Luiz, Sul de Roraima.

Jovem se torna primeira indígena mestra em comunicação do Brasil

Ariene Susui, de 26 anos, de acordo com o PPGCom, é a primeira mulher indígena mestra em comunicação no Brasil

De empregada doméstica à primeira indígena a receber o título de mestre em comunicação social do Brasil. Essa é a trajetória da jovem Ariene Susui, do povo Wapichana, da comunidade Truaru da Cabeceira em Roraima, que com apenas 25 anos conquistou o mestrado pelo Programa de Pós-graduação em Comunicação (PPGCom), da Universidade Federal de Roraima (UFRR) em 2022. A conquista foi dedicada ao seu povo: “A mensagem que eu deixo aos comunicadores indígenas é de que: esse espaço é nosso”.

Homem cria figuras de ação em 3D para auxiliar terapia

Jardel e suas esculturas, personagens do desenho Caverna do Dragão

Revirar o baú e resgatar um sonho antigo de criança pode ajudar em momentos difíceis da vida. Foi o que aconteceu com Jardel Amorim, à época com 47 anos. Funcionário dos Correios em Boa Vista, ele precisou ser afastado do trabalho para tratar a depressão e encontrou na confecção de bonecos de ação uma maneira de auxiliar na terapia.

Policial encara curso do Choque e é primeira mulher a concluir teste na PM

Sargento V. Carvalho exibe o brevê de metal que usará na formatura do curso do Choque

O estigma de sexo frágil não conspirou contra a capacidade física e psicológica da sargento V. Carvalho, em 2017 com 32 anos, durante os 47 dias do curso do Choque, um dos mais ‘puxados’ na carreira militar. Ela foi a primeira mulher da Polícia Militar de Roraima a concluir a especialização e brinca ao falar sobre o período em que esteve com outros policiais no decorrer das atividades: “Não pedi para sair”, sargento V. Carvalho, PM de Roraima.

Drag Queen venezuelana faz performances com influências latinas

Melanny D’Leon, atual Miss Drag Roraima

De um lado Melanny D’Leon, uma performer confiante e poderosa eleita Miss Drag Roraima 2020 e, do outro, Gilber Cedeno, cabeleireiro venezuelano, de 22 anos, que vive em Boa Vista. Melanny é uma Drag Queen criada há cinco anos por Gilber que tem ganhado destaque na capital em performances com influências latinas e uma luta dupla: contra homofobia e a xenofobia.

Gêmeos que nasceram unidos pelo crânio tem primeiro Natal separados

Família de Arthur e Bernardo durante a ceia de Natal

Os gêmeos Arthur e Bernardo Lima, de 4 anos, que desde os oito meses de vida moravam no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no Rio de Janeiro, tiveram em 2022 o seu primeiro Natal em casa ao lado da família. Os irmãos nasceram unidos pela cabeça, compartilhando um pedaço do cérebro e a principal veia que leva o sangue de volta ao coração.

Paciente com esclerose recebe visita de cachorro de estimação

Márcio já perdeu todos os movimentos do corpo e não fala mais, mas demonstrou felicidade ao reencontrar o amigo de estimação no hospital

Internado no Hospital Geral de Roraima, o pedreiro Márcio Pereira, de 52 anos, recebeu nessa a visita do cachorro de estimação, o vira-lata Barney em 2018. O paciente, que sofre com esclerose lateral amiotrófica, a ELA, não consegue se comunicar, chorou de felicidade ao reencontrar o companheiro.

