Cadeirante que teve 80% do corpo queimados em incêndio segue internado em estado grave no Hospital Regional

Delegado que investiga o caso informou que a Polícia Civil aguarda laudos da perícia técnica e diligências para descobrir se o incêndio teve origem acidental ou criminosa. Casal de irmãos ficou ferido em incêndio em residência em Martinópolis (SP)

Corpo de Bombeiros

O cadeirante, de 48 anos, que teve 80% do corpo queimados em decorrência de um incêndio em uma residência no Jardim Primavera, em Martinópolis (SP), segue internado em estado grave no Hospital Regional (HR), em Presidente Prudente (SP).

O delegado Renato Pinheiro, que investiga o caso, informou ao g1 que a Polícia Civil “aguarda os laudos da perícia técnica do incêndio, bem como as diligências, para descobrir se as chamas foram por causas naturais ou se teve origem criminosa”.

O delegado também informou que a mulher, de 46 anos, irmã do cadeirante, que apresentou lesões de natureza leve, já recebeu alta do HR.

Casal de irmãos ficou ferido em incêndio em residência em Martinópolis (SP)

Corpo de Bombeiros

O incêndio

Os dois irmãos ficaram feridos no último dia 6 de março, durante um incêndio que atingiu a residência onde moravam.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas à Santa Casa de Misericórdia da cidade para receber atendimento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os irmãos foram resgatados dentro do imóvel, sendo que o homem tem deficiência física e faz o uso de cadeira de rodas para se locomover. Ele sofreu ferimentos graves, enquanto a mulher apresentava lesões de natureza leve.

Posteriormente, os irmãos foram transferidos para o HR, em Presidente Prudente.

A Polícia Civil ainda investiga as causas e circunstâncias do incêndio.

Casal de irmãos ficou ferido em incêndio em residência em Martinópolis (SP)

Corpo de Bombeiros

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Mata