Cadela dá à luz seis filhotes dentro de tubulação de esgoto em Porto Alegre; FOTOS

Moradores chamaram equipe Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), acreditando que cachorro estava preso em encanamento. No resgate, servidores encontraram recém-nascidos. Cadela e filhotes resgatados de tubulação de esgoto em Porto Alegre

Dmae/Divulgação

No calor de Porto Alegre, que chegou a 35°C na tarde desta sexta-feira (27), um lugar com sombra seria o ideal para uma cadela dar à luz seus filhotes. No entanto, o local escolhido por uma mãe surpreendeu moradores da Zona Norte da Capital: a cachorrinha buscou abrigo em uma tubulação de esgoto.

A família de cãezinhos foi encontrada na Avenida Brino, próxima à Avenida Assis Brasil, uma das mais movimentadas de Porto Alegre. Moradores acionaram o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), relatando que um cachorro estava preso no encanamento.

A equipe do Dmae foi até o local e abriu a tubulação de esgoto pluvial, ou seja, que faz a coleta de água da chuva. Dentro da galeria, os servidores encontraram não só a cachorrinha, mas seis filhotes recém-nascidos.

Servidores verificam tubulação onde moradores disseram ouvir cachorro em Porto Alegre

Dmae/Divulgação

Os servidores acreditam que a cadela tenha dado cria na quinta-feira (26). Com auxílio de funcionários de uma empresa da região, eles retiraram os animais da tubulação.

Os cães foram encaminhados ao Gabinete da Causa Animal. Mãe e filhotes devem passar por cuidados até ficarem aptos para a adoção.

Equipe do Dmae abre tubulação para resgatar cadela e filhotes em Porto Alegre

Dmae/Divulgação

