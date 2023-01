Cadela e filhotes com sinais de maus-tratos são resgatados após denúncia em Botucatu

Animais estavam magros e debilitados. Tutor foi levado para a delegacia. Cadela e 6 filhotes resgatados em Botucatu

Polícia Civil/Divulgação

Uma cadela e seis filhotes foram resgatados com sinais de maus-tratos na quinta-feira (27), em Botucatu, interior de São Paulo.

Os animais foram encontrados por equipes da Polícia Civil e a da Vigilância Ambiental, após moradores fazerem denúncia.

A cadela e os filhotes estavam magros e debilitados. Eles também não tinham água e alimento à disposição.

Segundo a polícia, o tutor dos animais foi levado para a delegacia. A cadela e os filhotes recebem tratamento veterinário.

Os filhotes e a mãe ficaram sob cuidados do Departamento de Proteção Animal

Polícia Civil/Divulgação

