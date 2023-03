Cadela ‘extremamente desnutrida’ é resgatada após denúncias de maus-tratos em Botucatu

Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência que, junto ao laudo médico veterinário, será encaminhado para a Polícia Civil para abertura de inquérito policial. Cadela, da raça boxer, estava desnutrida em residência, em Botucatu (SP)

PM/Divulgação

Uma cadela da raça boxer foi resgatada em situação de maus-tratos nesta sexta-feira (10) em Botucatu (SP).

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram até a casa para verificar uma denúncia de maus-tratos a animais. No local, a equipe policial não encontrou o responsável pelo imóvel, mas após contato por telefone, ele liberou a entrada na casa.

No local, os PMs encontraram uma “cadela extremamente magra (em caquexia), com sarcopenia, desidratação severa, mucosas pálidas e hipoglicemia”, ainda segundo o registro policial. Além disso, ela apresentava um nódulo no pescoço drenando secreção (pus), secreção ocular e secreção nasal.

Segundo PM, cadela estava extremamente magra em resgate em Botucatu (SP)

PM/Divulgação

A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência que, junto ao laudo médico veterinário, será encaminhado para a Polícia Civil para abertura de inquérito policial.

O tutor do animal também poderá receber penalidades da Lei Municipal. A legislação prevê multa de até R$ 3 mil.

O animal, por sua vez, foi encaminhado para a clínica veterinária do setor de zoonoses de Botucatu.

Cadela foi encaminhada para a clínica veterinária do setor de zoonoses de Botucatu

PM/Divulgação

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

pappa2200