Cadelinha que foi adotada após ser jogada em bueiro ganha festa de aniversário ao completar 4 anos

A festa da cadelinha Merida foi feita em uma praça de Gurupi, com direito a bolo de carne, balões, mural de fotos e até presentes dos convidados. Cadelinha ganha festa de aniversário em praça de Gurupi e devora bolo especial

Uma festa de aniversário boa para cachorro, com direito a bolo de carne, salgadinhos, balões, convidados e até painel de fotos. A sortuda é a Merida, que ganhou esse presente ao completar 4 anos, em Gurupi. Pelas fotos, dá para imaginar a felicidade da cadelinha, mas ela merece. Essa fofinha sofreu maus-tratos e foi até jogada em um bueiro. Apesar do sofrimento, encontrou amor e carinho ao ser adotada pela arquiteta Letycia Castelo Branco, de 27 anos.

O aniversário foi comemorado por volta das 21h desta segunda-feira (3), na pracinha da Igreja Santo Antônio, no centro da cidade de Gurupi, sul do Tocantins. Letycia arrasou na criatividade e aproveitou o verde do gramado para montar um bonito cenário.

Festa de aniversário da Merida teve bolo de carne, refrigerante, balões e painel de fotos

Merida, ao lado da tutora Letycia, durante a festa de aniversário em Gurupi

Tinha bolo de carne com ração, salgadinhos para os convidados humanos, fotos tiradas nos últimos quatro anos, refrigerante, balões, chapeuzinho de flores feito especialmente para ela e muitos convidados para cantar os parabéns.

Letycia disse que convidou dois amiguinhos da Merida: o Pitu e o José, além de 15 pessoas. Quem passou pela pracinha, não tirou os olhos.

Festa de aniversário da cadelinha Merida teve convidados e até presentes

“Chamou muita atenção. As pessoas que passavam pelo local, olhavam. Eu acho que elas até pensaram: ‘Será se é isso mesmo que eu estou vendo? Um aniversário para cachorro'”?, contou Letycia sorrindo.

Pelas fotos, a impressão que dá é que a cachorrinha está sorrindo, se divertindo na festa. A arquiteta contou que a Merida é sempre assim, uma simpatia em cachorro.

“Ela está o tempo inteiro sorrindo, não tem nem uma foto triste. E só de pensar que ela estava feliz, eu também fico. Eu sei que muita gente pensa que é bobeira, mas a Merida é minha companheira. Às vezes a gente salva o animal achando que está fazendo um bem para ele e quem na verdade é salvo, somos nós”.

Merida toda feliz durante a festa de aniversário

Resgatada em um bueiro

Merida foi adotada aos dois meses de vida, depois de ser resgatada de um bueiro em Anápolis (GO)

No dia 18 de março de 2019, uma cadelinha de dois meses foi resgatada de um bueiro. Ela ficou dois dias no buraco, até ser retirada pelo Corpo de Bombeiros, de Anápolis. Depois, foi acolhida pelo projeto Salva e recebeu o nome de Merida, que significa valente.

Letycia morava na cidade e tinha acabado de se formar no curso de arquitetura e urbanismo. Os planos, na época, não incluíam ter um animal de estimação, mas ela mudou de ideia quando soube da história.

Até hoje, a arquiteta guarda o anúncio que foi feito nas redes sociais, com as fotos da Merida.

Merida foi resgata em 2019, após ser jogada em um bueiro, em Anápolis (GO)

“Eu dizia que não queria ter um animal de estimação por conta da cachorra que tive na infância e precisou ser sacrificada por causa de uma doença. Depois que vi a história, me comovi e adotei. Ela passou a ser a minha companheira, quando mudei para Goiânia, ela me acompanhou e quando voltei para Gurupi, ela veio comigo”, relatou.

Esse foi o primeiro aniversário da Merida, mas Letycia conta que na infância, já participou de outros. É que a avó dela sempre fazia um bolinho para os animais de estimação e até para as bonecas como forma de brincadeira.

Nesta segunda, a cadelinha ganhou até presentes, um bichinho de pelúcia e uma medalhinha para colocar na coleira. No final, claro, ela devorou o bolo. Agora, só nos resta desejar vida longa para essa fofinha.

Merida ganha festa de aniversário ao completar 4 anos

Festa de aniversário de Merida foi realizada em uma pracinha de Gurupi

Vito Califano