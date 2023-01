Caern inicia análise de água azul-turquesa encontrada durante construção de estação de esgoto na Grande Natal

Obra está paralisada até que a análise da Caern, que está prevista para ser concluída até o fim da próxima semana, seja concluída. Água foi encontrada durante escavação em Parnamirim. Tonalidade da água chama atenção na Grande Natal

Pedro Trindade/Inter TV Cabugi

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) coletou amostras para iniciar a análise da água no tom azul turquesa que foi encontrada durante a construção de uma Estação Elevatória de Esgoto em Parnamirim, na Grande Natal, na quarta-feira (25).

A análise tem previsão de ser concluída no fim da próxima semana, segundo o órgão, “quando será possível informar detalhes sobre a água”.

A obra foi paralisada assim que a água começou a aflorar após uma escavação. Assim seguirá até que os laudos sejam concluídos, “para serem definidas as medidas a adotar”, explicou a Caern.

“A Companhia lembra que afloramento de água é algo comum na engenharia e reforça a importância das obras de esgotamento sanitário para a saúde pública, para o meio ambiente e toda a sociedade”, disse em nota.

Água límpida apareceu em obra na Grande Natal

O tom claro e límpido da água ganhou as redes sociais e tem sido inclusive alvo de brincadeiras ao ser comparada a uma lagoa que existe em Jericoacoara com uma tonalidade semelhante de cor.

A Caern reforçou que a obra é de responsabilidade da prefeitura de Parnamirim com o apoio técnico da companhia. A obra é licenciada pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN (Idema-RN).

O perímetro da obra está isolado e a recomendação da Caern é que a população respeite o isolamento por questões de segurança.

Água límpida encontrada

Uma água com uma tonalidade límpida e azul-turquesa, que lembra algumas praias paradisíacas mundo afora, apareceu durante as obras de construção de uma Estação Elevatória de Esgoto em Parnamirim.

Diante a da situação, a obra precisou ser suspensa para análise da água.

Enquanto isso, a tonalidade rara da água tornou o canteiro de obras, que é visível para quem passa no trecho, uma espécie de ponto turístico no bairro Nova Esperança.

Moradores e motoristas têm parado para conferir o cenário inusitado, além de tirar fotos, registrando a água. Um dos moradores que estava no local na manhã desta quarta (25) disse que chegou a beber da água – o que não é recomendado pelas autoridades sanitárias.

Local virou ponto turístico para moradores e quem transita pela região em Parnamirim

Pedro Trindade/Inter TV Cabugi

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras de Parnamirim, a obra, que fica na Rua João Paulo Segundo, foi suspensa temporariamente para que a Caern “conclua um laudo emergencial sobre um aumento do nível do lençol freático, identificado durante sua execução”.

A pasta disse que “tal medida se deve para garantir a proteção do meio ambiente e a segurança hídrica da região”.

Em nota, a Caern confirmou que a obra se trata de fato de uma Estação Elevatória de Esgotos “do sistema de esgotamento sanitário de Parnamirim”.

A Caern disse que a prefeitura de Parnamirim é a gestora do contrato e que ela atua com o apoio técnico, não podendo dar mais detalhes sobre a água encontrada no trecho.

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN (Idema) também foi procurado pela reportagem do g1 e da Inter TV Cabugi e disse que a obra é de responsabilidade do Município.

