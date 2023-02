Cães farejadores da PF encontram quase 5 kg de drogas em encomendas transportadas pelos Correios em Natal

Apreensão aconteceu nesta quarta-feira (8) no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas da empresa, na capital potiguar. Haxixe, maconha e ecstasy estavam camuflados. Cães da PF durante buscas por drogas em centro dos Correios em Natal

A Policia Federal apreendeu 4,83 kg de drogas dentro de encomendas enviadas pelos Correios, nesta quarta-feira (8). As buscas ocorreram no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas da empresa, em Natal, com ajuda de cães farejadores.

Segundo a PF, apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina de combate ao tráfico de entorpecentes via postal. Ninguém foi preso.

As substâncias apreendidas foram 1,24 kg de haxixe, 3,10 kg de maconha e 488 gramas de ecstasy, encontradas graças aos cães pastores-belga-malinois, Ice e Iron.

As drogas estavam camufladas dentro de quatro encomendas – uma delas, uma caixa de som que havia sido remetida de outro estado para a capital potiguar.

Droga apreendida após busca em central dos Correios em Natal

PF/Divulgação

Após a descoberta, o material foi apreendido e levado para perícia na Superintendência da PF, no bairro Lagoa Nova. “A droga apreendida ficará em depósito aguardando ordem judicial para ser incinerada”, informou a PF.

Um inquérito foi instaurado para tentar identificar e responsabilizar os envolvidos na ação criminosa.

De acordo com a PF, essa foi a 4ª apreensão de drogas feita pela corporação em 2023, no Rio Grande do Norte. O total apreendido já ultrapassa 186 kg.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

pappa2200